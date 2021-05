Anche quest’anno tornano i capi iconici che hanno segnato la moda del passato.

Questa volta l’attenzione si concentra sulle acconciature per capelli.

Tutti i gusti potranno essere accontentati. Dallo stile sbarazzino, a quello più elegante, arrivando a quel gusto un po’ retrò che ci piace da impazzire… insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti!

Scopriamo subito quali saranno i must dell’estate 2021 per essere sempre perfette e alla moda. Torna la moda per capelli anni ’50, ’60 e ’70 che aiuta le donne a sentirsi perfette in ogni occasione con fasce sbarazzine e cerchietti principeschi.

La fascia anni ’50

Quale accessorio è più versatile di una fascia per capelli?

Ne esistono di ogni tessuto e fantasia, e sono abbinabili davvero a qualsiasi stile. Si adattano bene non solo a occasioni informali, ma sono perfette anche per dare un tocco di romanticismo a un tailleur.

Qualsiasi stoffa è perfetta per creare una fascia. In pochi minuti saremo pronte e perfette per uscire (anche dovessimo avere i capelli sporchi!). Basta un foulard ben posizionato e il gioco è fatto!

Il cerchietto anni ’60

Anche Kate d’Inghilterra ne va pazza e lo indossa in molte occasioni ufficiali. Il cerchietto bombato sta davvero impazzando sui social e non. Tantissime persone hanno iniziato ad abbinare questo cerchietto ai loro look, per donarsi un tocco regale, quasi principesco.

L’unica regola è fare attenzione alle orecchie a sventola!

Fascia turbante anni ’70

Anche questo accessorio è molto versatile. Può essere utilizzato come bandana, copricapo o turbante, spesso con un bel nodo alto sulla testa.

Dà un tocco di eleganza a qualsiasi donna e può essere fatto da chiunque in poche mosse.

Basterà prendere un semplice foulard, preferibilmente quadrato, e piegarlo a metà. A questo punto, dovremo appoggiare il foulard sulla testa, in modo da coprire la fronte.

Il foulard andrà poi ruotato di lato o verso l’alto, chiudendo i due lembi uno sopra l’altro, fino a formare un bel nodo. E in due minuti saremo pronte per uscire! Ed ecco che torna la moda per capelli anni ’50, ’60 e ’70 che aiuta le donne a sentirsi perfette in ogni occasione con fasce sbarazzine e cerchietti principeschi.

