Al giorno d’oggi esistono davvero tanti modalità di cottura. Ognuna presenta delle proprie caratteristiche e benefici. Ad esempio la cottura al vapore è molto consigliata in quanto mantiene intatti tutti i principi nutritivi dell’alimento che stiamo andando a mangiare. Ultimamente si sta diffondendo tanto l’utilizzo della friggitrice ad aria, che sostituisce la frittura tradizionale. C’è ancora chi è scettico a riguardo e chi invece si trova bene. Oggi parleremo invece di come cucinare al cartoccio e qualche idea sfiziosa e qualche consiglio.

Come si fa la cottura al cartoccio?

Il cartoccio è una modalità di cottura che si basa sulla trasmissione del calore. Infatti andremo a mettere all’interno di carta stagnola o carta da forno la pietanza che vogliamo cucinare. Questa sarà già aggiustata di sale e tutte le spezie che servono. L’importante è saper bene utilizzare questa tecnica.

Da un punto di vista nutrizionale si potrebbe preferire ad altre, in quanto garantisce la preparazione di pietanze a basso contenuto calorico. Anche la verdura può essere cotta al cartoccio, mantenendo intatte tutte le vitamine che contiene, che solitamente si degradano attraverso il calore della cottura tradizionale.

Come cucinare al cartoccio e qualche idea per ricette particolari

Una volta che abbiamo compreso i benefici di questa modalità, possiamo passare a qualche idea concreta. Per un’idea pranzo particolare e diversa dal solito, potremmo optare diverse idee utilizzando la cottura al cartoccio. Vedremo come preparare un delizioso antipasto e poi un secondo di pesce e uno di carne.

Per un antipasto potremmo scegliere di fare la feta al cartoccio. Inoltre, questo è un formaggio da mille proprietà. Ci serviranno:

q.b. di feta;

1 o più pomodori;

erba cipollina;

olio e sale.

Andiamo a mettere su un pezzo di carta stagnola la feta, aggiungiamo l’olio. Laviamo e tagliamo i pomodorini. Li adagiamo sopra la feta e spolveriamo con un po’ di erba cipollina e un pizzico di sale. La richiudiamo per bene e facciamo cuocere a 160° per circa 10 minuti. Sarà un’idea antipasto veloce e facile da preparare.

Salmone al cartoccio

Per un secondo a base di pesce possiamo optare per il salmone. Gli ingredienti sono:

2 tranci di salmone o più;

½ limone;

½ cipolla rossa;

b. di pepe rosa;

sale, prezzemolo, olio.

Anche in questo caso andiamo ad agiare sulla carta stagnola il salmone. Aggiungiamo l’olio. Tagliamo a fettine la cipolla e il limone, mettendoli sopra il salmone. Diamo una spolverata di sale, prezzemolo e richiudiamo. In questo caso mettiamo a cucinare a 180° per circa 20 minuti. Il forno dovrà essere già caldo quando andiamo ad aggiungere il salmone.

Petto di pollo

Per gli amanti della carne invece possiamo scegliere questa opzione:

600 g di pollo;

50 g di provola affumicata;

2 zucchine;

1 bicchierino di birra;

sale, pepe e olio.

Come prima cosa andiamo a grigliare le zucchine. Le tagliamo a striscioline e le mettiamo sulla piastra. Quando sono cotte le lasciamo un po’ raffreddare. Prendiamo le fettine di pollo e facciamo dei tagli, senza arrivare fino in fondo. Negli spazi che si andranno a creare andiamo ad aggiungere la provola affumicata e le zucchine. Adesso possiamo adagiare sulla carta stagnola il pollo ripieno, aggiungendo l’olio, il pepe e il sale. Prima di chiudere aggiungiamo il bicchierino di birra. In forno caldo a 180° per 30 minuti circa. Ed ecco qua alcuni consigli su come cucinare al cartoccio e qualche idea per una cena o pranzo speciale.

