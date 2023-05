Il taglio corto dell’estate che spopola tra le vip, lo hanno scelto anche Clizia Incorvaia e Manila Nazzaro

Prepariamo le chiome al caldo estivo con un bellissimo taglio alla moda sfoggiato da tantissime donne famose. È perfetto a qualsiasi età, valorizza il viso ed è molto facile da gestire, scopriamo quale è.

Se d’inverno mantenere una chioma lunga è già impegnativo, d’estate diventa un vero stress gestirli ed averli ordinati. Quando poi torniamo dal mare dobbiamo provvedere ad asciugarli, se non vogliamo scatenare mal di testa e cervicale. Pensare di dovere fare una messa in piega in casa è praticamente impossibile, tra sudore, caldo e umidità. Spesso l’unico modo per non perdere ore davanti allo specchio è legare i capelli con una coda di cavallo, una treccia o un pratico chignon. Allora perché non valutare la possibilità di cambiare look e rivoluzionare il taglio, per averne uno più pratico e alla moda?

Il taglio corto dell’estate che spopola tra le vip, adatto a 30 come a 60 anni

Sono tantissimi i tagli di capelli di tendenza per l’estate e già molti volti noti della tv lo stanno sfoggiando. Anche se è sempre stato un must mai fuori moda il bob, non delude mai le aspettative, non invecchia ed è abbastanza semplice da gestire. A scegliere questo stile chic sono state Chiara Ferragni, Jenna Ortega, Kevin Winter, Charlize Theron, Emily Blunt, Rose Byrne. Altro non è che un semplice caschetto nella versione più lunga, con o senza frangia, più o meno scalato a seconda della forma del viso.

Possiamo creare look più selvaggi e naturali, asciugando la chioma al sole o con il phon senza dover usare la spazzola. Un modo perfetto per sentirsi belle e affascinanti nonostante le alte temperature e il caldo torrido che caratterizza la bella stagione. Lo hanno sfoggiato anche Clizia Incorvaia e Manila Nazzaro, che da una chioma lunga sono passate ad un caschetto sbarazzino, liscio e con frangia laterale scalata. Il taglio corto dell’estate che spopola tra le vip valorizza il viso, spalle e il collo. Se scalato in fondo crea un certo movimento ed è estremamente versatile per ogni occasione ed a qualsiasi età.

I metodi per farli mossi a casa

Oltre a spazzole elettriche, piastre arricciacapelli e classici bigodini, esistono delle valide alternative per ottenere una chioma mossa, come dal parrucchiere. Una soluzione semplice da fare in case è fare delle trecce classiche, dividendo la capigliatura in ciocche, più ne facciamo più saranno mossi. Basterà sciogliere dopo almeno un paio d’ore per garantire la piega tutto il giorno. A meno di 10 euro è possibile acquistare una fascia di velluto dove arrotolare i capelli durante la notte e ottenere onde favolose. Se sono particolarmente corti usiamo una mousse modellante, attorcigliamo le ciocche su sé stesse e fissiamo le punte alla cute con una forcina. Completiamo l’asciugatura con il phon e in un paio di ore i nostri capelli saranno perfettamente mossi.