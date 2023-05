Come avere da 500 a 1.000 euro all’anno senza investimenti pericolosi. Ti paghi una vacanza  

Quante volte pensiamo a come poter pagare qualche giorno di vacanza. Eppure un sistema c’è e senza passare dalle banche o investire denaro in modo meno rischioso.

Oggi si possono investire dei soldi non semplicemente nei classici fondi di investimento, ma anche acquistando dei beni di lusso. Alcune categorie mantengono un loro valore nel tempo e basta acquistare i pezzi e le marche giuste.

Oggetti che mantengono un valore nel tempo

Ne sono un esempio gli orologi di fascia alta. Se volessimo acquistare un orologio che non tramonta mai, alcune marche sono un must. La Patek Philippe, Rolex, Breguet e Vacheron Constantin sono quattro maison d’orologeria che sanno far mantenere ai loro orologi delle buone quotazioni.

Oltre agli orologi ci sono anche le penne, con i materiali preziosi di cui sono composte. Così le Waterman, Mont Blanc, Cartier, Tibaldi, Montegrappa ed altre. Quando poi sono in serie limitata allora il loro valore potrebbe anche raddoppiare.

Certo per fare tanti soldi c’è bisogno anche di tanta abilità in qualche settore. Le attività artistiche permettono questo. Si potrebbe essere abili nel disegno, oppure tentare la via della fotografia. Ma anche provare a scrivere come mestiere e semmai diventare famosi e ricchi come Ken Follet.

Come avere da 500 a 1.000 euro all’anno senza paura di perderli

Tuttavia in Italia si dice che il miglior investimento è il risparmio. Ed in effetti a differenza degli americani che amano investire molto, gli italiani preferiscono risparmiare. È un modo più sicuro per mettere da parte del denaro per tanti utili motivi. Può darsi che avvenga un imprevisto, per cui è necessario avere qualcosa da parte. Si vorrebbe fare una piccola vacanza ed anche economica, o si pensa al futuro dei figli ed alle loro esigenze. Il risparmio si rivela così una delle scelte migliori.

Ma dove mettere i soldi che si risparmiano? Si potrebbero mettere in banca e sarebbe una buona scelta. Ma vi è un metodo che funziona meglio e permette di acquistare un’abitudine. Basta allo scopo un semplice salvadanaio. È vero che è un metodo da bambini, ma crea una mentalità. In effetti quando si ha in tasca del denaro qualcuno tenta la fortuna al Gratta e Vinci oppure al Lotto o al Superenalotto. È un gioco, ma quanti soldi si perdono senza vincere una somma significativa? Li abbiamo mai contati? Inoltre genera un’abitudine che è difficile da togliere.

Come risparmiare con profitto

Se ci chiediamo come avere da 500 a 1.000 euro all’anno, la risposta c’è. Il classico salvadanaio ci salva dalle monete che finiscono in genere in piccoli acquisti non sempre necessari. Ma per garantire alla fine dell’anno una somma costante potremmo mettere da parte una quota fissa. L’anno si compone di 52 settimane. Se per ogni settimana mettessimo 5 o 10 euro nel salvadanaio, alla fine dell’anno avremmo risparmiato 520 o 1.040 euro. Chi invece può mettere nel salvadanaio 50 euro a settimana, troverebbe a fine anno 5.200 euro. Ma al di là della somma ottenuta, avremmo sviluppato un atteggiamento positivo verso un risparmio pianificato. Il che ci aiuta a migliorare la vita.