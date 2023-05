Macchie nere sulle rose addio: ecco i rimedi e come prevenirle dopo la pioggia, oltre al bicarbonato 

Le macchie nere che compaiono sulle foglie delle rose sono una malattia molto comune ma alquanto insidiose dato che possono portare la pianta a perdere tutto l’apparato fogliare. Queste discromie sono causate da una malattia fungina molto frequente quando piove molto od in zone umide.

Il responsabile sarebbe il fungo Marsonina rosae o Marsonia, le cui spore si diffondono proprio con la pioggia e con il vento. Il fungo Marsonia prolifera nei climi piovosi, ma anche le zone aride non sono esenti dal problema. Le macchie nere con cui si manifesta la malattia iniziano a intaccare la parte inferiore del fogliame per poi salire verso lo stelo. Ecco come agire.

Macchie nere sulle rose addio: ecco come prevenire

Per prima cosa adottiamo una buona tecnica di irrigazione. Irrighiamo le piante sempre alla base, non sopra le foglie. L’ideale sarebbe innaffiare le rose alla mattina in modo che il terriccio abbia l’intera giornata per asciugarsi.

Un altro trucco dei vivaisti per evitare le macchie nere è il posizionamento corretto quando si piantano le rose. Le piante dovrebbero essere distanziate di almeno 90 centimetri. In questo modo si manterrà una buona ventilazione fra una pianta e l’altra.

Quando si inizia la potatura, occorre togliere tutti i residui delle foglie della precedente stagione, poi si dovrà procedere con un trattamento sul bruno ossia quando la pianta ha solo rami spogli. Si può irrorare con un vaporizzatore, una diluizione di ossicloruro di rame, che si trova in ogni negozio di negozio di bricolage o serra. Occorrerà diluirne almeno 4 grammi in un litro e vaporizzare. Ad ogni pioggia il trattamento andrà ripetuto. Si consiglia, inoltre, di pacciamare il terreno ma non con corteccia o residui di legno perché favorirebbe l’umidità. Una buona pacciamatura impedirà agli schizzi e alle spore di arrivare alle rose circostanti, quando andiamo ad innaffiare.

Come curare la rosa dalle macchie nere

Per prima cosa eliminiamo accuratamente gli steli delle rose colpiti dalle macchie e disinfettiamo le cesoie una volta utilizzate. Poi procedere con trattamenti antifungini.

Esistono molti prodotti naturali con efficacia funghicida come ad esempio l’olio di neem (5 ml per litro di acqua) o il sapone molle di potassio, completamente biodegradabile. Si trova pronto all’uso al costo di 15 € al litro circa. È inoltre possibile utilizzare un funghicida, impiegato anche in agricoltura biologica, a base di rame ossia la poltiglia bordolese. Quest’ultima è un mix di solfato di rame e idrossido di calcio, anche noto come calce spenta. Si trovano in questo caso dei preparati pronti all’uso e basterà seguire le istruzioni presenti sulla confezione. Il trattamento nel periodo di fioritura va sempre fatto o alla mattina presto o la sera.

Rimedi naturali per le macchie nere

Gli steli colpiti vanno ugualmente eliminati e raccolti dal terreno nel caso cadano delle foglie. Molti consigliano di sconfiggere le macchie nere della rosa vaporizzando una soluzione composta da 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio, 1 litro di acqua calda ed 1 cucchiaino di sapone liquido. Il sapone liquido serve per aumentare l’aderenza alle foglie. Oltre al bicarbonato si usa anche il latte. Prepariamo una miscela di mezzo litro di latte ed un litro di acqua e poi spruzzato sulle foglie.

Macchie nere sulle rose addio: agiamo in tempo dopo questi giorni di pioggia!