Il Superbonus 110% per la sostituzione degli infissi ha dei limiti, lo chiarisce l’Agenzia Entrate

L’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti del Superbonus 110% e la sostituzione degli infissi. Nello specifico precisa che la sostituzione degli infissi rientra negli interventi trainati. Inoltre, la detrazione è ammessa anche in caso di spostamento e cambio di dimensioni degli infissi. Ma è necessario che la superficie totale delle finestre sia minore o uguale alla precedente. Quindi, bisogna fare attenzione: il Superbonus 110% per la sostituzione degli infissi ha dei limiti, lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con l’interpello numero 524 del 30 luglio 2021.

In particolare, l’AdE specifica che l’intervento deve prevedere una sostituzione di infissi già esistenti e non deve essere una nuova installazione.

Inoltre, il Decreto Legge n. 77/2021 ha introdotto delle semplificazioni per accedere al Superbonus 110% anche se l’immobile riporta abusi edilizi.

Il Decreto Rilancio ha previsto un’agevolazione del 110% per coloro che effettuano specifici interventi per:

efficienza energetica;

impianti antisismici;

impianti di fotovoltaici o infrastrutture per ricarica auto elettriche.

Poi, oltre ad eseguire interventi trainanti, è possibile detrarre anche interventi trainati. Però, devono essere eseguiti congiuntamente con un intervento trainante.

Tra gli interventi trainati rientrano anche gli interventi di sostituzione infissi e il superamento delle barriere architettoniche.

L’Agenzia delle Entrate specifica che per gli interventi derivanti da demolizione e ricostruzione di immobile è possibile accedere all’Eco-bonus e Superbonus anche per la sostituzione degli infissi. Però, la condizione è che la superficie totale degli infissi deve risultare uguale o minore a quella precedente all’intervento. Infatti, come si evince dall’interpello dell’AdE, tale condizione è necessaria per rispettare il principio del risparmio energetico.

Ricordiamo, inoltre, che ci sono novità anche sulla proroga del Superbonus 110%. Infatti, il Decreto Legge n. 59/2021 proroga la detrazione maggiorata al 110% fino a dicembre 2023 ma non per tutti.

