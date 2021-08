Continua a mantenere l’attenzione alta la situazione della pandemia, quando nelle ultime settimane aveva lasciato spazio alle continue discussioni sull’inflazione e sugli effetti che questa avrebbe avuto sul ciclo economico. Frattanto, le trimestrali continuano a suscitare la giusta attenzione ma confermano che l’economia americana è in ripresa e non si “vedono particolari squilibri dietro l’angolo”. Frattanto nei gironi scorsi Alibaba ha deluso registrando ricavi inferiori alle attese. Cosa attendere da ora in poi?

Ecco il tema odierno scelto dal nostro Ufficio Studi: Wall Street potrebbe continuare a salire ma è il momento di comprare Alibaba?

Nelle scorse settimane, il nostro Ufficio Studi aveva attenzionato il titolo e valutato che non era quello il momento per comprarlo in quanto all’orizzonte potevano esserci dei ribassi di breve termine. Previsione che si è rivelata molto corretta ma ora procediamo per gradi.

Ecco i livelli da monitorare per la giornata di contrattazione di mercoledì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.673.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.615.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.372.

Se la nostra view si rivelerà esatta ed oggi dovremmo averne conferma, il minimo settimanale e forse anche il minimo mensile degli indici azionari americani, si è già formato nei giorni scorsi e da ora in poi si dovrebbe accelerare a rialzo.

Il titolo Alibaba Group Holdings (NYSE:BABA) ha chiuso la giornata di contrattazione del 3 agosto al prezzo di 197,38 dollari in ribasso dell’1,63% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 179,67 ed il massimo a 274,29.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (51 giudizi) stimano un fair value intorno ai 280 dollari per azione. Il nostro Ufficio Studi, dopo aver analizzato i bilanci egli ultimi 4 anni, calcola che il prezzo di fair value in area 295 dollari.

La nostra strategia di investimento

La sottovalutazione stimata è un motivo per comprare Alibaba? La risposta è negativa. Infatti, fino a quando il titolo non chiuderà una settimana sopra il livello di 216,39, saranno possibili nei prossimi 1/3 mesi ulteriori ribassi verso l’area di 169,95 e poi 153,38.

Come al solito si procederà per step.