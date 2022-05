Basta col vil denaro e la solita sfortuna e facciamoci travolgere quest’estate dall’Ariete e da questi altri 2 segni pieni di passione e romanticismo

“Pecunia non olet” diceva l’Imperatore romano Vespasiano, che, oltre al Colosseo, fece anche costruire i bagni pubblici. I cosiddetti “vespasiani” che da lui prendono il nome e ricordano anche il detto che il denaro non puzza. Perché l’imperatore della dinastia dei Flavi era un imprenditore dell’epoca che fu. Si era stufato che gli smacchiatori di vesti usassero a scrocco l’urina dei bagni pubblici per ricavarne l’ammoniaca smacchiante. Così tassò gli antenati latini dei WC, dando poi il via al famoso detto che il denaro non puzza mai. Chissà cosa avrebbe potuto escogitare questo Imperatore manager per eliminare il calcare dai bagni.

Ci scusino i Lettori per questa digressione che introduce al nostro articolo odierno. Basta col vil denaro e la solita sfortuna, perché l’estate potrà essere infuocata per questi tre segni. Nel senso che non ci occuperemo ancora di chi farà soldi quest’estate, ma di chi sarà un vero e proprio Casanova.

Una bomba a cuore per i Gemelli

Per i nostri Lettori dei Gemelli sarà davvero un’estate “caliente”. Non solo da un punto di vista climatico, ma anche da quello affettivo. Sarà per i Gemelli un’estate da AA doppia, paragonando l’energia delle batterie a quella che avranno gli appartenenti di questo segno in amicizia e amore. Venere protegge gli amanti, gli sposi e, assieme a Mercurio anche coloro che sono alla ricerca dell’anima gemella. Le belle notizie non vengono solo in campo prettamente amoroso, ma anche in quello delle amicizie. Perché i Gemelli affronteranno da giugno in poi un’estate talmente carica di positività, da circondarsi di affetti sinceri.

Il fascino del vincente

L’Ariete non sarà solo protagonista dei tanto decantati cambi lavorativi e dei momenti di fortuna sfacciata, ma anche di tanta passione. Probabilmente dovuta al fascino della momentanea invincibilità, con il patrocinio di Marte da una parte e Venere dall’altra. I due storici amanti della mitologia romana saranno infatti al fianco dell’Ariete donandogli il tipico fascino dei vincenti. Attenzione, invece a coloro che sono i partner dell’Ariete, perché potrebbe sfuggire loro, circuiti da tante distrazioni. Persino l’oroscopo degli Indiani d’America dava vincenti i nati di questo periodo dell’anno.

Basta col vil denaro e la solita sfortuna e facciamoci travolgere quest’estate dall’Ariete e da questi altri 2 segni pieni di passione e romanticismo

Con i Gemelli che si riempiranno di affetti e l’Ariete che dominerà anche in amore, ecco la piacevole sorpresa del Sagittario. Prospettive davvero interessanti in campo amoroso per la passione che travolgerà questo segno. Attenzione, però che potrebbe trattarsi di un momento eccezionale, ma non di lunghissima durata. Quindi, meglio cogliere la palla al balzo e approfittare delle avventure amorose in arrivo. Dunque l’estate sarà rossa fuoco per questi 3 segni.

