Prendiamo uno degli alberi simbolo della savana africana: il baobab. Sembra così lontano solo a nominarlo, ma il suo succo è il più dissetante e saziante in assoluto, eppure in pochissimi ancora hanno imparato ad amarlo. Secondo le istituzioni internazionali come la FAO e l’OMS è uno degli alimenti su cui l’economia agricola mondiale dovrà puntare in futuro. È infatti considerato uno dei “super food” perché riesce non solo a nutrire, ma anche a lenire i dolori. Vediamo quello che nessuno ci ha mai detto su questo alimento, che, se preso e assunto si rivela invece una miniera di salute.

Aiuta la mucosa intestinale

Il suo succo è il più dissetante e saziante in assoluto, eppure in pochissimi ancora hanno imparato ad amarlo e non conoscono questa sua qualità. Il baobab, infatti riesce a portare sollievo nella classica situazione di acidità di stomaco. La sua ricchezza di fibre e di vitamine è infatti in grado di sistemare l’equilibro naturale della flora batterica. Per questo, In Africa, suo continente d’origine, e considerato un vero e proprio antinfiammatorio. Validissimo anche per fermare la diarrea in modo naturale.

Abbinato alla vita eterna

Secondo le leggende locali il baobab, capace di resistere per anni in ambienti decisamente ostili, è legato, assieme ai suoi frutti alla longevità. Una leggenda che si fonda però sulla certezza medico-scientifica che i suoi aminoacidi contrastano l’azione devastante dei radicali liberi.

Assumere il succo di questo frutto significa rallentare l’invecchiamento delle cellule, della pelle e della mente. In questo senso, svolgendo anche un’attività depurativa per il fegato, consente all’organismo di elevare le difese immunitarie dell’intestino. E, sappiamo bene che proprio qui si concentrano la maggior parte di tutte le nostre difese fisiologiche, quasi il 70%. Unica cosa nel caso decidessimo di assumerlo, in polvere o in succo, ricordiamoci che è abbastanza calorico, essendo d’altronde un energizzante. Su 100 grammi di prodotto, le kcal. sono circa 215.

Approfondimento

