Sarà anche comoda la tintura per capelli, ma una volta fatta, toglierla dalle mani è veramente un’impresa. Diciamo che i prodotti moderni sono decisamente di qualità elevata rispetto a quelli di qualche anno fa, quando sembravano tinture da stregoni o sciamani. Ma, anche oggi, soprattutto se il deposito è abbastanza copioso, dobbiamo ricorrere a lavaggi insistenti. Ecco dei sistemi veloci e vincenti per eliminare maniera naturale qualsiasi tintura delle nostre mani, approfittando anche di prodotti che abbiamo già in casa.

Ideale sarebbe utilizzare sempre dei guanti

Prima di vedere come eliminare la tintura dalle mani, il primo suggerimento, ma anche il più ovvio, sarebbe quello di utilizzare dei guanti. Ma, nel caso in cui non ci trovassimo bene, ecco che il dentifricio è il primo sistema naturale per rimuovere la tintura. Infatti, i suoi ingredienti naturali abrasivi in grado di schiarire i denti, fanno lo stesso effetto sulla pelle. Basterà semplicemente versarne un po’ su entrambe le mani e strofinare a secco per circa un minuto. Al termine, sciacquiamo con abbondante acqua calda, fino alla rimozione della tintura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Se in casa c’è un fumatore ecco la cenere

Ecco dei sistemi veloci e vincenti per eliminare in maniera naturale qualsiasi tintura dalle nostre mani, sfruttando anche la cenere della sigaretta. Eh sì, perché se in casa abbiamo dei fumatori, per una volta, anziché brontolare, potremmo sfruttare il loro vizio. La cenere è una sostanza abrasiva degna di nota. Ovviamente dovremo utilizzarla fredda, perché il rischio, dopo la tintura è quello della bruciatura! Prendiamo una scodella e mischiamola all’acqua a temperatura ambiente. Quindi, una volta mescolato il nostro “intruglio”, passiamolo sulle mani e facciamolo agire per qualche istante. Al termine, risciacquiamo con abbondante acqua calda.

Latte e bicarbonato di sodio

Latte e bicarbonato di sodio sono gli ultimi ingredienti per rimuovere la tintura dalle mani. Uniamo il bicarbonato a un bicchiere di latte, mescolando per bene. Quando il bicarbonato si sarà impastato, con uno straccetto, passiamo la soluzione sulle mani e tra le dita. Alla fine, chiudiamo l’operazione con acqua tiepida.

Approfondimento

Se abbiamo in casa dei fumatori attenzione a questo problema risolvibile con questo sistema geniale