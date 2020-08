L’immagine del baobab ci riporta a quei meravigliosi paesaggi africani ricchi di foreste e cascate, l’immaginario della leggenda di Tarzan. Così lontani dai deserti e dalla Savana, l’altro lato della medaglia di questo continente magico e, allo stesso tempo, problematico. Tra i molteplici frutti dell’Africa, la nostra redazione si sofferma su uno dei nuovi “superfood”, come li chiama la comunità internazionale. Quegli alimenti talmente completi, da portare in dote tutti i benefici vitali per l’uomo. In Africa lo chiamano l’albero magico: il baobab “superfood” antistress e killer del colesterolo. Grande nella forma e grande nel contenuto. Uno di quei rari alberi di cui si usa tutto: dalla radice al fiore!

Lo si usa tutto e a prezzi modici

Le popolazioni indigene da sempre hanno utilizzato tutte le sue parti: corteccia, radici, semi e foglie per curare qualsiasi malanno in maniera naturale. Se la vostra curiosità si è già spostata sul potenziale shopping, pur essendo magico, il suo costo non è proibitivo, anzi. Acquistandolo in polvere, in pastiglie come integratore o in olio, la spesa base per un trattamento si aggira sui 6 euro.

Il gigante buono

Le ricerche scientifiche hanno confermato tutte le virtù apprese dagli indigeni, nessuna esclusa. I medici hanno anche imparato a sentirlo chiamare “gigante buono” per tutte le sue proprietà benefiche. Pensate che il suo succo, a parità di quantità, contiene 6 volte la vitamina C di un’arancia e la sua polpa ne è ricchissima! Pieno di fibre è ideale per la lotta alla diarrea e agli attacchi intestinali.

Energetico e antistress

La sua polvere, miniera di glucidi e vitamine è particolarmente consigliata nella lotta allo stress e nella fornitura di energia naturale. Un’ottima alternativa sia per chi lotta tra le difficoltà lavorative, sia per chi fa sport e attività motoria! In questo senso è anche consigliata l’assunzione d’inverno, per chi fa sport all’aperto. Il baobab infatti è un potente antinfiammatorio.

Tutti gli altri benefici

Lo chiamano l’albero magico: il baobab “superfood” antistress e killer del colesterolo, ma anche della glicemia. Infatti, è un prezioso regolatore ed equilibratore dei grassi e degli zuccheri nel sangue. Ma è anche ricco di antiossidanti per la lotta ai radicali liberi e all’invecchiamento. Dona ferro per il contrasto all’anemia; mantiene la pelle giovane ed elastica e, il suo olio, è anche un ottimo doposole.

Approfondimento

