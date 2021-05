La domanda che in molti si fanno quando si va a comprare un buon liquore è la seguente. Ma i liquori hanno una scadenza?

È una domanda che viene fatta con insistenza, magari anche mentre si cerca la targhetta con scritto “consumarsi preferibilmente entro…” senza però riuscire a trovarla.

Ecco risolto l’incredibile e affasciante mistero della scadenza dei liquori che in molti si chiedevano senza trovare risposta.

Il motivo è molto semplice e forse in pochi lo sanno ma proprio i liquori sono gli unici prodotti alimentari che non hanno attaccata l’etichetta con scritta la data di scadenza.

Il perché è facile da intuire, infatti i liquori non hanno alcuna scadenza anzi più invecchiano e più acquistano valore economico ed un sapore migliore.

Perché i liquori non hanno scadenza

Alla base di questo ragionamento c’è il motivo per cui l’alcool è un conservante naturale. A conferma di ciò, in medicina viene usato per conservare i reperti. Per questa ragione, quindi, i liquori non sono soggetti a nessuna scadenza.

Nel mondo esistono bottiglie di liquori che hanno superato i 100 anni e se si riuscissero a comprare, dato il costo elevato, sarebbero perfettamente gustabili.

Se da un lato non è prevista una scadenza dall’altro lato però è vera una cosa. Per avere un buon liquore anche dopo anni è fondamentale il processo di conservazione.

Non hanno scadenza ma è fondamentale un ottimo processo di conservazione

Infatti, il rispetto delle giuste modalità di conservazione è fondamentale se si vuole conservare per molti anni una bottiglia di liquore in ottime condizioni.

Prima di tutto le bottiglie non devono mai essere conservate distese ma in posizione verticale. In questo modo si evita che l’alcool entri in contatto con il tappo che si potrebbe degradare a causa dell’elevato tasso alcolico.

Poi è di assoluta importanza non esporre la bottiglia alla luce diretta del sole perché l’alcool è fotosensibile e questo potrebbe rovinarlo guastandone il sapore.

Se si seguono queste poche regole, bere un liquore invecchiato di diversi anni non costituisce un pericolo per la nostra salute.

È bene sempre ricordare di non abusarne ma di berne con moderazione. Ecco risolto l’incredibile e affasciante mistero della scadenza dei liquori che in molti si chiedevano senza trovare risposta.