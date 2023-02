Il succo di kiwi aiuta l’intestino e rallenta l’invecchiamento a 60 anni: ne basta una porzione

Preparare in casa il succo di frutta è un’abitudine che dovremmo avere soprattutto arrivati a una certa età. Il kiwi è uno dei frutti che ci da il succo più nutriente e ci aiuta a stare in forma.

Il kiwi è uno dei frutti più importanti della nostra dieta grazie ai suoi benefici che ci aiutano a stare meglio a ogni età. Il passare degli anni mette a dura prova il nostro organismo e dovremmo consumare cibi che hanno valori nutrizionali equilibrati per rinforzare l’organismo. La vitamina C che è contenuta nel kiwi in grande quantità è fondamentale per il nostro sistema immunitario. La sua forza antiossidante aiuta a contrastare l’azione dei radicali liberi che porta a invecchiamento di pelle e tessuti.

Quando superiamo i 50 anni e ci avviciniamo ai 60 dovremmo consumare succhi di frutta naturali fatti in casa senza conservati o coloranti.Preparare un succo di kiwi ogni giorno potrebbe arricchire la nostra colazione e farci stare bene durante tutta la giornata. Le varianti delle preparazioni ci permettono di ottenere bevande di vario tipo in modo che la colazione si diversifichi senza venirci a noia.

Ricette gustose

Il succo di kiwi aiuta l’intestino grazie sia alle fibre solubili che a quelle insolubili che facilitano il transito intervenendo anche nella digestione. L’alta percentuale di acqua contenuta combatterebbe la stipsi, dal kiwi otteniamo anche un 80% di acqua e il succo è quindi molto sostanzioso.

Puliamo 2 kiwi, una mela e grattugiamo lo zenzero. Inseriamo tutto nell’estrattore e alla fine aggiungiamo un cucchiaino di cannella. Per ottenere il massimo beneficio beviamo entro 10 minuti il nostro preparato. Se siamo amanti degli agrumi possiamo preparare un succo con kiwi e arancee aggiungere lo zenzero. La quantità di vitamina C, calcio, fosforo e magnesio che otterremo sarà elevatissima. Il succo che prepariamo in casa deve essere conteggiato come una delle porzioni di frutta e verdura che dobbiamo consumare durante la giornata. Di solito si parla di 5 porzioni giornaliere. Una di queste potrebbe essere proprio il succo di kiwi. In ogni caso, anche se utilizziamo il kiwi e prepariamo un succo anche con altri frutti non superiamo i 150 ml, questa è la dose consigliata per una porzione. Sarebbe l’equivalente di un piccolo bicchiere.

Il succo di kiwi aiuta l’intestino grazie a vitamine e minerali ma conserviamolo nel modo giusto

Un modo semplice di consumare la frutta è quello di preparare centrifughe, frullati e smoothie. Non sempre abbiamo voglia di mangiare un frutto, certe volte ci rimane indigesto o ci causa acidità. Il succo di frutta fatto in casa, invece, è leggero e ci aiuta a digerire invece che complicarci la vita. Soprattutto quello di kiwi. Appena spremuti o centrifugati sprigionano tutte le loro proprietà perché quello è il momento in cui contengono maggiori quantità di vitamine e minerali. Questo non significa che non possiamo prepararli in casa e conservarli.

Il trucco per conservarlo è quello di utilizzare bottiglie che siano resistenti al calore. Versiamo il succo nelle bottiglie e le chiudiamo ermeticamente. Quindi le sistemiamo in una pentola che riempiamo di acqua. Facciamo bollire il succo per 10 minuti quindi lasciamo raffreddare e sistemiamo in dispensa. Il succo di kiwi potrebbe durare anche 1 anno se conservato con questo modo semplice e casalingo.