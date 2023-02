Cani e gatti mangiano le piante: è sempre e solo pericoloso? Alcuni dettagli che spesso sfuggono

Perché cani e gatti mangiano spesso l’erba o le piante? Che cosa può provocare? Le conseguenze sono solamente negative? Vediamo di fare chiarezza su questo aspetto per non commettere errori con il proprio animale domestico.

Quando si ha un cane oppure un gatto in casa la nostra attenzione deve essere sempre al massimo. Capita spesso che gli animali si mettano in situazioni di pericolo inconsapevolmente, oppure che combinino dei piccoli guai.

Un aspetto che sicuramente avrai notato, se hai un animaletto, è il fatto che spesso va a mangiare l’erba oppure alcune piante. Fa parte del loro istinto e non c’è nulla da fare. Cani e gatti mangiano le piante: è sempre e solo pericoloso, però?

Come avrai notato, dopo l’aver ingerito dell’erba dal tuo giardino o dalla strada durante la passeggiata, l’animale vomita. Tuttavia, vi anticipiamo che non tutte le piante sono pericolose e che a volte questa azione serve all’animale. Ma non per questo bisogna lasciarlo fare.

Per avere tutto chiaro e pensare al benessere del tuo cane o del tuo gatto (dei tuoi cani o dei tuoi gatti) continua a leggere questo articolo e troverai delle informazioni molto interessanti. Da oggi in poi prova ad agire in modo migliore.

Cani e gatti mangiano le piante: è sempre e solo pericoloso? Ecco perché lo fanno e quali sono le conseguenze

Andiamo per ordine e valutiamo per prima cosa il caso di un cane. Spesso può allontanarsi per mangiare steli di erba. Il bisogno scatta in lui per risolvere un problema digestivo. Infatti, l’erba è irritante per lo stomaco e lo aiuta a espellere qualcosa che gli sta facendo male.

Quindi, se ne mangia poca, se vomita una volta e se questo accade raramente, può non essere un problema. Bisogna preoccuparsi quando il mangiare l’erba diventa un’attività frequente. In quel caso, il cane ha sicuramente un disturbo che potrebbe essere non solo legato allo stomaco e all’apparato digerente, ma anche a fegato e pancreas.

Per il gatto vale un po’ la stessa cosa. Ricordati, però, che se mangia dell’erba e non vomita, devi controllare anche le feci. Molto sulla sua salute ci viene descritto proprio dalla loro forma e dal loro colore.

Poi, è il caso di chiamare un veterinario per capire come procedere. L’esperto può cambiare leggermente l’alimentazione dell’animale oppure decidere di somministrare dei farmaci dopo aver fatto dei controlli e degli esami clinici.

Quando l’erba fa bene agli animali?

In questo caso possiamo dire che solo l’erba gatta è un aiuto prezioso per un gatto. Ha effetti positivi sul tratto digerente e non solo. Quindi, è consigliabile averne un po’ in casa. L’attrazione sarà talmente forte che l’animale ignorerà le altre piante presenti.

Questo è assolutamente un bene. Ci sono piante sia da giardino che da appartamento altamente tossiche per gli animali. Mai mettere nelle loro vicinanze, ad esempio, la Stella di Natale, l’edera, il ficus, ma anche lo spatifillo, l’aloe vera e la calla.

Se non hai mai prestato troppa attenzione a questo, è meglio se inizi da oggi stesso. L’animale è da osservare e tenere sempre sotto controllo. Non ha la parola, ma dai suoi comportamenti si può capire tutto e intervenire nel modo giusto.