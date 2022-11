Il soprabito morbido e chic da indossare per restare al passo con i tempi

Dal taglio classico, dai tessuti pregiati e dai colori che richiamano l’inverno. In circolazione c’è un nuovo soprabito che sta incantando molte persone. È un modello abbastanza particolare, un mix tra due capi invernali.

L’unione di diversi tessuti e forme è qualcosa che accade spesso in inverno e soprattutto con i soprabiti. Possiamo trovare ad esempio dei cappotti in lana, ma imbottiti con piume. Oppure dei piumini sintetici con inserti in velluto. Ma anche i duvet lunghi che ricordano i cappotti. D’inverno una delle parole d’ordine è sicuramente contaminazione. Di stili, generi, forme e tessuti.

I cappotti che possiamo trovare in negozio

In commercio ci sono moltissimi cappotti che possiamo acquistare. Alcuni brand moda presentano già dei piccoli sconti, dato che a breve in negozio troveremo le nuove collezioni. Sconti anche nei negozi online multibrand, che hanno un grande ricircolo di capi.

Mentre invece marchi del fast fashion presentano degli sconti soprattutto online, ma in negozio non è ancora il momento dei saldi.

Il nuovo modello che va di moda

Il soprabito morbido e chic a cui facciamo riferimento si trova tranquillamente tra gli scaffali dei vari negozi e anche online. Se abbiamo la possibilità di provarlo e quindi di recarci in negozio è sempre meglio, perché così capiamo immediatamente se un capo ci sta bene oppure no.

Come detto all’inizio, questo modello si compone di due diversi capi d’abbigliamento. Stiamo parlando infatti del cardigan e del cappotto, che da oggi sarà chiamato cardi-coat.

Un indumento che quindi avrà la forma del cardigan, ma che sarà usato come cappotto. E quindi i filati presenti saranno molto più caldi e avvolgenti rispetto a quelli di un semplice cardigan.

Il cardi-coat è il soprabito morbido e chic di cui abbiamo bisogno

Il taglio ricorda quindi quello del cardigan. Presenta una cintura in vita e il collo classico del cardigan. I modelli in commercio sono ovviamente diversi e tanti. Possiamo trovare quello bianco neve di Twinset con il motivo a treccia e le frange.

Oppure quello di Sandro sui toni del marrone che però presenta la chiusura con i bottoni. O ancora il pregiatissimo cardi-coat di Pinko in lana mohair con jacquard monogram Love Birds.

Max&Co presenta un cardi-coat con un’alta percentuale di lana. Lavorato a coste inglesi e maglia unita con silhouette diritta e morbida, maxi bottoni e tasche applicate. Disponibile sia nel colore nero sia terracotta.

Il cardi-coat è quindi perfetto per questo momento e possiamo usarlo in diverse situazioni. Che siano ad esempio degli eventi lavorativi, cocktail serali, ma anche in viaggio. Magari abbiamo deciso di passare il weekend fuori in qualche bed and breakfast grazie alla settimana del baratto, e il cardi-coat ci sarà sicuramente molto utile. Un cardi-coat è per sempre, ma per esserlo veramente dobbiamo fare attenzione al lavaggio. In alcuni casi possono essere lavati in lavatrice a temperature basse, in altri casi conviene farlo a mano.