Oltre agli agrumi potremmo consumare cibi invernali per una pelle elastica, luminosa e mai a squame

Se anche noi dobbiamo fare i conti con la pelle spenta, secca e “squamosa”, soprattutto durante l’inverno, possiamo prendere una serie di precauzioni per limitare i danni. Ad esempio, dovremmo evitare di fare docce troppo calde, che possono rendere la pelle pruriginosa e secca soprattutto sulle gambe. Inoltre non dovremmo mai trascurare una buona crema idratante da applicare subito dopo la doccia e, almeno quando siamo in casa, dovremmo indossare vestiti non troppo aderenti per evitare di irritare la pelle. Ma oltre a queste regole ci sarebbe un altro aspetto fondamentale per mantenere la pelle sempre idrata ed elastica anche in inverno: la dieta. Vediamo dunque alcuni cibi da integrare regolarmente nella nostra dieta per una pelle perfetta.

Cibi invernali per una pelle perfetta

In pole position tra i super cibi per la pelle ci sarebbero gli agrumi. Ricchissimi di vitamina C e minerali, gli agrumi non dovrebbero mai mancare nella nostra dieta invernale. Contengono anche buone quantità di vitamine del gruppo B, ma anche potassio, calcio e fosforo. Mettiamoli a tavola tutti i giorni, e non limitiamoci alle solite arance: anche agrumi meno conosciuti come il lime o il kumquat possono arricchire la nostra dieta. Ma, oltre agli agrumi, ci sono altri cibi che farebbero bene alla pelle. Tra questi troviamo ad esempio le carote. Le carote sono ricchissime, oltre che di vitamina C, anche di vitamina A, che aiuterebbe a mantenere la pelle più giovane. Ma anche barbabietole, verdure a foglia verde, broccoli e avocado sarebbero una manna dal cielo. Vediamo perché.

Oltre agli agrumi potremmo consumare altri cibi consigliati: carote, barbabietole, verdure a foglia verde

Le barbabietole sono ricchissime di potassio, fosforo e altri minerali fondamentali per la salute della pelle, dei capelli e dei denti. Le verdure a foglia verde (come spinaci, coste, cavoli, cavoli neri e altri) sarebbero degli alleati assolutamente indispensabili durante la stagione invernale, in quanto ricchi di vitamina C, vitamina A e magnesio. Svolgerebbero un’azione protettiva nei confronti della pelle, delle mucose, dei capelli e degli occhi. Sarebbero inoltre essenziali per aiutare la regolarità intestinale soprattutto durante l’inverno, quando tendiamo a consumare pasti più pesanti.

Non dimentichiamo broccoli e avocado

Oltre agli agrumi potremmo consumare alcuni altri cibi: i broccoli, ricchi anch’essi di vitamina A, vitamina K e vitamine del gruppo B. Inoltre dovremmo sempre integrare nella dieta grassi sani come quelli ad esempio dell’avocado, che aiuterebbero a mantenere la pelle nutrita e idratata. Con una dieta ricca di queste verdure e una attenta routine igienica, la nostra pelle arriverà a primavera nutrita, idratata e luminosa.