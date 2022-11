Arriva la Settimana del Baratto, soggiorni gratuiti in alcuni bed and breakfast

Tornare al baratto? È un’idea che spesso si sente in giro, ma poi il denaro ha sempre la meglio. Se a livello macroscopico il denaro ha il successo, a livello micro c’è chi invece opta per il baratto. Almeno una volta all’anno, durante la Settimana del Baratto.

Settimana del Baratto: dal 14 al 20 novembre

Un evento di cui si sente parlare poco, ma che in realtà accoglie tantissime persone che hanno voglia di condividere, di offrire qualcosa in cambio di altro, magari un prodotto oppure un servizio.

E proprio con questa idea dello scambiare un prodotto o un servizio per un soggiorno, nasce la settimana del Baratto dei bed and breakfast. L’evento italiano avrà luogo dal 14 al 20 novembre, quindi nella terza settimana del mese.

Il fine è quello di barattare un bene o un servizio per un soggiorno in quella settimana. E tutti possono partecipare sia i gestori di bed and breakfast sia i viaggiatori. C’è una lista sul sito internet di tutti coloro che aderiscono a questa iniziativa dove possono trovare foto, recensioni e tanto altro dei vari guest.

Arriva la Settimana del Baratto e molti i soggiorni gratuiti

Per accedere è necessario iscriversi e poi partiranno le varie candidature. Nella lista di tutti i bed and breakfast è possibile anche già leggere cosa questi stiano cercando, in questo modo il baratto sarà facilitato. Inoltre sono divisi per regione quindi la ricerca è più facile, magari volgiamo visitare delle città d’arte come Bassano del Grappa o altre e quindi cerchiamo subito la regione.

Oppure possiamo anche vedere se ci sono dei bed and breakfast disponibili in zone che volevamo da tempo visitare. Ad esempio in Trentino Alto Adige ci sono delle località termali in cui rilassarsi. Una volta mandata la richiesta sarà poi il bed and breakfast, tramite email, ad accettare oppure rifiutare.

Ma non finisce qui, perché in realtà la proposta può venire anche dal viaggiatore. Una specie di autocandidatura. E così se il gestore del bed and breakfast è interessato sarà lui a contattare la persona. Magari è un idraulico e il bed and breakfast ne ha bisogno.

Vale tutto, niente limiti alla fantasia

Non ci sono veramente limiti alla fantasia e alle cose che possono essere utili. E anche se magari pensiamo che il nostro servizio o un bene non sia desiderato, in realtà potremmo stupirci. Forse possediamo un rarissimo libro, oppure il nostro lavoro può aiutare, magari siamo commercialisti, avvocati, muratori o tanto altro.

Non resta che scoprire in che modo possiamo aiutare qualcuno, ma anche in che modo qualcuno può aiutare noi. Perché se abbiamo un bed and breakfast è giunto il momento di pensare in grande, non sia mai che nella settimana del Baratto troviamo qualche angelo. E così arriva la Settimana del Baratto, soggiorni gratuiti in alcuni bed and breakfast che scambiano dei beni o dei servizi.