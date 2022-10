Come si lavano i maglioni di lana o di cachemire in lavatrice senza rovinarli

I caldissimi maglioni in lana e i golfini di sofficissimo cachemire ci accompagneranno per tutta la stagione fredda. Ci terranno ben caldi, più delle fibre sintetiche. Ma sono anche indumenti delicati che richiedono qualche cura in più nel lavaggio, perché infeltriscono facilmente diventando inutilizzabili. Cosa che ci dispiacerebbe molto, considerando che li abbiamo magari pagati una cifra. Vediamo allora come prendercene cura mantenendoli soffici e belli a lungo.

Come si lavano i maglioni di lana senza infeltrirli

Un consiglio che ci sentiamo di dare è quello di non lavare i maglioni se non sono sporchi ma solo un po’ sformati. I lavaggi frequenti infatti rovinano i capi in lana, per cui è meglio ridurli il più possibile. Se il maglione deve solo riprendere la forma, basta appenderlo ad una gruccia e stirarlo con un ferro verticale a vapore.

Prima di procedere al lavaggio, è necessario consultare l’etichetta. Se vi è presente il simbolo che consente il lavaggio in lavatrice (la vaschetta con l’indicazione della temperatura dell’acqua), possiamo procedere. Se invece troviamo il simbolo di lavaggio a mano (la vaschetta con la manina), ci conviene seguire le indicazioni del venditore e non rischiare.

Quale detersivo usare e come impostare il programma

Un altro passaggio riguarda la scelta del detersivo, che deve essere delicatissimo. Ce ne sono di specifici in commercio con formulazioni delicate che rilasciano anche una leggera profumazione. È invece preferibile non usare l’ammorbidente, per evitare che rimanga tra le fibre del capo anche dopo il lavaggio facendolo infeltrire. Inoltre, dovremmo controllare che nella vaschetta della lavatrice non ci siano residui di detersivo dei lavaggi precedenti. Nel caso bisognerà pulirla accuratamente.

A questo punto selezioniamo un programma specifico per lana e impostiamo a un massimo di 30° la temperatura. Sarebbe preferibile non centrifugare i capi in lana o al massimo programmare una centrifuga leggera di 400 giri. Infine, introduciamo il capo in lavatrice sempre capovolto.

Come lavare il cachemire in lavatrice

Abbiamo visto come si lavano i maglioni di lana, ma con qualche accortezza in più, e se riportato sull’etichetta, possiamo lavare in lavatrice anche il cachemire. Infiliamo i maglioni capovolti in un sacchetto per indumenti o in una federa per cuscini prima di iniziare il lavaggio. Scegliamo un programma specifico per la lana o il programma “lavaggio a mano” presente nelle lavatrici di ultima generazione. Inseriamo pochissimo detersivo nella vaschetta ed evitiamo la centrifuga finale.

A fine lavaggio stenderemo il maglione su un asciugamano pulito che arrotoleremo in modo che assorba l’umidità della maglia. Se il capo è molto spesso può essere necessario ripetere l’operazione con un altro asciugamano. Infine distendiamo la maglia orizzontalmente per farla asciugare. Se faremo in questo modo non sarà neanche necessario stirare il capo.

