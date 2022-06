Dopo alcune vicende avvenute in America alcuni anni fa, che hanno visto una nota azienda produttrice di talco risarcire la famiglia di una vittima di tumore all’ovaio, per una presunta correlazione tra l’uso di questo prodotto e la comparsa del tumore, c’è stato un po’ di spauracchio generale, a causa dei possibili rischi per la salute di questo prodotto per l’igiene personale. In realtà, dopo molti studi condotti a riguardo, non è stata rilevata una diretta correlazione tra i due eventi. Non solo. Sono molte le sue proprietà e i motivi per cui non dovremmo rinunciare ad utilizzarlo.

L’alleato perfetto per questa estate

Il borotalco è stato inizialmente concepito per prendersi cura della pelle delicata dei neonati, per mantenerla asciutta e prevenire le irritazioni, ma col tempo è entrato a far parte della cerchia di prodotti usati per l’igiene personale. Ha in effetti la capacità di assorbire il sudore e il sebo in eccesso. Ci tornerà molto utile con l’arrivo dell’estate, per calmare le irritazioni causate dalla depilazione e dal caldo umido. Tuttavia, i suoi benefici non si limitano a questo.

Molti pensano che il borotalco sia cancerogeno ma è perfetto contro sudore e irritazioni e ha anche questi sorprendenti benefici

Per la sua capacità di assorbire sudore e sebo, il borotalco può essere adoperato come sostituto dello shampoo secco, per rimandare il lavaggio dei capelli e dare alla nostra chioma un aspetto curato e pulito in casi di emergenza. Bisognerà solo assicurarsi di rimuovere con cura l’eccesso di prodotto, per evitare che si noti l’alone bianco sulle radici. Un altro uso ingegnoso del borotalco è cospargerlo sulle gambe prima di indossare i collant. In questo modo, si ridurrà notevolmente il rischio di vederseli strappati o smagliati a metà serata.

Altri utilizzi

Con l’estate e il sudore, i cattivi odori sono dietro l’angolo. Basterà mettere un po’ di borotalco nelle scarpe o tra le dita dei piedi, per assicurarsi di averli sempre asciutti e profumati. Questo prodotto ha risvolti positivi anche nel makeup, diventa un vero e proprio sostituto economico della cipria, per fissare il trucco. Ottimo alleato anche delle ciglia voluminose: applicato dopo il primo strato di mascara, aderirà a quest’ultimo e conferirà spessore e volume alle ciglia, che andremo a fissare con un secondo strato di mascara, per uno sguardo definito e intenso. Molti pensano che il borotalco sia cancerogeno, ma una volta sfatato questo mito, sarà facile godersi tutti i risvolti positivi di inserire questo prodotto nella nostra routine quotidiana di bellezza.

