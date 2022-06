Molti interpretano le vacanze estive come la canonica vacanza di mare, stesi sulla spiaggia in panciolle e cullati dal rumore dell’acqua. Per alcuni questo è un autentico piacere, nonché l’unica tipologia di vacanza estiva immaginabile. Ma non per tutti è così. Moltissimi, infatti, sono quelli che da una vacanza cercano un po’ di pace, lontani dal caos e dai chiassosi lidi e chiringuitos.

Se apparteniamo a questa categoria e se non vogliamo spiaggia e mare nelle nostre vacanze, una buona alternativa potrebbero essere i bellissimi laghi italiani.

Tra i laghi più importanti d’Italia

Il primo lago che vogliamo consigliare non solo è tra i maggiori del Paese, ma vanta anche un retroterra storico importante. Infatti nel 217 a.C. venne combattuto sul lago Trasimeno uno degli scontri bellici più cruenti della seconda guerra punica tra Roma e Cartagine.

Lasciando da parte spade e scudi, il lago Trasimeno si trova in Umbria, in provincia di Perugia ed è una meta suggestiva, ricca di bellezza dove trascorrere una vacanza di relax.

Le verdi colline umbre incorniciano questo splendido lago, circondato da piccoli comuni dove il tempo sembra scorrere ad un’altra velocità. Ben attrezzato e ricco di aree per campeggiatori il lago ospita al suo interno anche piccole isole facilmente raggiungibili: Isola Polvese, Isola Minore e Maggiore.

Se non vogliamo spiaggia e mare per le vacanze ecco 3 meravigliosi laghi da visitare in Italia

Spostandoci più a Nord, per l’esattezza in Piemonte, troviamo il meraviglioso lago d’Orta, piccolo specchio d’acqua ricolmo di bellezza. Qui la cornice paesaggistica è offerta dalle montagne che abbracciano il piccolo lago su cui sorge una piccola isola ricca di bellezze architettoniche.

Dalla piazza principale di Orta San Giulio, che ospita scorci suggestivi e caratteristici, è possibile prendere il traghetto che ci porterà all’isola di San Giulio. Piccola oasi di pace, qui saremo incantati dalla bellezza della Basilica.

Sul lago d’Orta sono presenti, inoltre, diverse spiagge attrezzate e balneabili che presentano un’acqua meravigliosamente cristallina.

Rimaniamo, infine, al nord per suggerire uno tra gli spettacoli più suggestivi offerti dalle Alpi. Stiamo parlando dei laghi di Fusine, in provincia di Udine, non lontano dal confine con la Slovenia che avevamo già citato consigliando una scappata a Lubiana.

I laghi, superiore e inferiore, sono all’interno del Parco naturale dei Laghi di Fusine, un autentico trionfo della natura. Qui saremo ammaliati dalla vegetazione alpina che potremo ammirare durante le rilassanti passeggiate all’interno del Parco. Questo complesso, inoltre, ospita anche molti altri laghi detti minori e sarà lo scenario ideale per chi cerca una fuga dal caos cittadino.

