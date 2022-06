Prima dell’avvento di internet, le persone inventavano giochi e passatempi per trascorrere le lunghe serate in famiglia. Alcuni di questi giochi erano semplicissimi e alla portata anche dei più piccoli. Altri erano molto ingegnosi e richiedevano grande abilità. I più ricchi potevano permettersi giochi da tavolo complessi, mentre le classi più povere si arrangiavano con pietre, rametti o altri oggetti che trovavano in giro. Ma c’è un passatempo in particolare che è diventato il simbolo delle serate in famiglia intorno a un tavolo. Un tempo popolarissimo, sembrava essere stato dimenticato per decenni, ma oggi sta tornando di moda. Vediamo di che cosa si tratta.

Inventato nel ‘700, divenne immensamente popolare nell’800

Ma di che passatempo stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta del classico puzzle. Il puzzle (lett. “rompicapo”) ha una lunga e nobile storia. Inventato da un cartografo di Londra nel 1760, nei secoli successivi si diffuse sempre di più. Nell’800 era presente in moltissime case abbienti, e a partire dagli anni ‘10 del ‘900 assunse la forma che conosciamo oggi. Ma quali sono i benefici di dedicarci a un puzzle?

Torna di moda questo passatempo divertente e stimolante che molti amavano e che coinvolge sempre più adulti, anziani e bambini

Il puzzle è un passatempo adatto a persone di tutte le età, dai bambini agli anziani. Per i più piccoli esistono puzzle semplificati con poche decine di pezzi, oppure i puzzle con i pezzi numerati. Gli adulti invece possono sbizzarrirsi con puzzle di migliaia di pezzi, a volte decine di migliaia. Il puzzle più grande del Mondo è composto da 54.000 pezzi e rappresenta le maggiori opere d’arte del Mondo.

Aumenta la concentrazione, calma lo stress e aiuta a staccare

Torna di moda questo passatempo che sembrava abbandonato. Dopo il ritorno dei dipinti semplificati durante la quarantena, sempre più italiani si stanno appassionando al puzzle. E per una buona ragione. Dedicarsi a un puzzle (e posare il telefono) ci aiuta a prolungare la nostra concentrazione e attenzione. Inoltre, è un potente alleato contro lo stress. Fare un puzzle, infatti, ci permette di dimenticare lo stress quotidiano, e spesso veniamo così assorbiti dal rompicapo che ci sembra di essere stati trasportati in un’altra dimensione. Per questo, il puzzle può diventare uno strumento utile per chi ha una vita frenetica e ha bisogno di staccare e rilassarsi.

