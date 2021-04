Molti coltivano fiori e con la primavera assistiamo al meraviglioso fenomeno della fioritura. Se desideriamo avere dei balconi e dei giardini ben fioriti, allora scopriamo il sistema semplice ed efficace per ottenere dei fiori dai colori spettacolari da far invidia a tutti.

Piccoli errori che sbiadiscono i fiori

La prima cosa che bisogna assicurare alle nostre piante per produrre dei bei fiori e di averle messe nelle giuste condizioni per farlo. Soprattutto le piante in vaso richiedono un piccolo aiuto perché il loro spazio è limitato.

Assicuriamoci perciò di aver usato il terriccio giusto e poi provvediamo ad aiutarle con un buon concime. Se la pianta non cresce bene o produce fiori dai colori spenti forse è a causa del terriccio. Se al balcone avessimo dei gerani, bisognerebbe fornire un terriccio leggero e drenante, in modo che l’acqua non stagni.

Attenzione alla temperatura

Siamo solo in primavera e le temperature cominciano a salire lentamente. Ma fra qualche tempo entreranno quelle estive che influenzano il colore dei fiori. La pianta soffre sotto un sole troppo forte e anche il colore, soprattutto il rosso come nelle rose e nei gerani. Se è il caso conviene ombreggiarli almeno nelle ore più calde.

Il sistema semplice ed efficace per ottenere dei fiori dai colori spettacolari da far invidia a tutti

In questo periodo primaverile è molto importante aiutare la pianta dandole ciò di cui ha bisogno. Per avere dei bei fiori con dei colori spettacolari procuriamoci un concime adatto che abbia calcio, magnesio e azoto.

Il calcio rafforza la struttura dei fiori dando loro più resistenza. Mentre il magnesio ne stabilizza il colore in modo tale da evitare che sbiadisca. L’azoto è come il carburante, è necessario per aiutare la pianta nel suo sforzo vegetativo.

Il segreto per i gerani

Pochi conoscono che per avere dei bellissimi fiori di geranio c’è un segreto. Non appena si nota che qualche fiore comincia a indebolirsi, allora bisogna eliminarli. In questo modo la pianta concentrerà le sue energie sui fiori ancora ben in salute.

Seguendo queste poche regole assisteremo a delle bellissime fioriture dai colori spettacolari. Ecco cosa fare alle orchidee nel mese d’aprile.