La primavera porta rinnovamento. Proprio in questo periodo molte donne decidono di cambiare look. Il taglio dei capelli, specialmente per l’universo femminile, simboleggia voglia di cambiamento e desiderio di rinascita. Vedersi diverse davanti allo specchio, sancisce, simbolicamente, l’inizio di un nuovo percorso.

Tagliarsi i capelli equivale a darsi una nuova possibilità. La scelta sul look da adottare, non è però facile. Se si è indecisi su un nuovo taglio, conviene farsi ispirare dalla moda.

Che sia una semplice spuntatina o un cambio radicale, vale comunque la pena di sbirciare le più belle tendenze capelli primavera estate 2021 direttamente dai saloni.

Per i capelli lunghi

La moda estiva per i capelli non conosce vie di mezzo: decisamente mossi o lisci con frangetta.

Questi, i trend che hanno spopolato per tutto il 2020 e continuano ad avere successo anche nel 2021. Quando si vuole tagliare di netto con il passato, ma non si vuole accorciare tutti i capelli; la frangia è la soluzione perfetta. Può essere mossa, lunga, corta o liscissima. L’unica certezza al riguardo, per un risultato sempre impeccabile, è che richiede cura.

La frangia diventa protagonista del volto, il proprio biglietto da visita e averla sempre pulita e curata è fondamentale.

Se non si ha tempo per curare quotidianamente la nostra frangetta, si può optare per un taglio scalato. Scalare i capelli aiuta ad allungare il viso, senza appesantirlo. Il taglio scalato è particolarmente indicato per chi vuole dar movimento alla propria chioma.

Per quanto riguarda la colorazione dei capelli, la tendenza estiva strizza l’occhio alle sfumature. L’effetto chiaro scuro rende la capigliatura più movimentata e voluminosa.

Le schiariture, sulle lunghezze, sono spesso la soluzione più pratica e non costringono a un continuo ritocco della tintura dal parrucchiere.

Per i capelli medi

Il taglio medio per i capelli è un grande classico che non passerà mai di moda. Da Marilyn Monroe a Monica vitti, sono moltissime le icone di stile, che hanno fatto del bob medio, un vero e proprio baluardo di eleganza. Le combinazioni di taglio e colore, sono infinite ma tutte ugualmente d’effetto.

Per questo tipo di taglio, si consiglia una tinta uniforme. Le schiariture rendono meglio su lunghezze maggiori. Anche per i tagli medi, la protagonista assoluta è la frangia. Lunga e sfilacciata, se si tratta di capelli ricci.

Netta e geometrica, in caso di capelli lisci.

I tagli corti

Lo short cut è il must di stagione. Pratico, fresco ed elegante, le più belle tendenze capelli primavera estate 2021 direttamente dai saloni vedono, come assoluto protagonista, il taglio corto. Si va dai tagli geometrici, per capelli lisci come spaghetti, ai tagli irregolari e asimmetrici, per capelli mossi.

Appurato che il capello corto non si presta a molte acconciature, un modo di giocare su questa capigliatura è il colore. Bicolore, schiariture e tinte forti sono tutte idee originali, per rendere il proprio look di tendenza.

Anche con il taglio corto, la frangetta o il ciuffo conferiscono uno stile impeccabile dal gusto ‘90’s.

Che il mood scelto sia punk o minimalista, il risultato ottenuto sarà in linea con le proposte del fashion.