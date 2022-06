La Luna Nuova del 28 giugno 2022 riserverà grosse sorprese ad alcuni segni zodiacali. Com’è noto, questa fase lunare è un momento di ritiro, annullamento, riposo. Chiamata anche Lilith, essa rappresenta il vuoto dal quale nuova luce si genera. Durante la Luna Nuova, o Nera, il nostro magico satellite è invisibile nel cielo in quanto è completamente oscurato dall’ombra. Questo ovviamente non gli impedisce di esercitare comunque una forte influenza su tutti gli esseri viventi, così come accade anche con le altre fasi lunari.

In questo momento del mese è consigliabile meditare, progettare quello che si andrà a fare nei successivi 15 giorni, fino alla Luna Piena del 13 luglio. Luna nuova in Cancro quella di fine giugno, mentre la volta celeste si appresterà a orientarsi verso la costellazione del Leone. È un momento utile a raccogliersi nella solitudine interiore per guardarsi dentro, poiché in questo momento i canali diretti con l’inconscio si fanno più accessibili. Anche il velo tra i mondi si fa più sottile.

Nelle notti di Luna Nuova, soprattutto se collegata a un segno acquatico e ipersensibile come il Cancro, è possibile avere intuizioni, visioni del futuro. La tendenza sarà quella di sentirsi particolarmente emotivi. Se c’è una predisposizione al pianto, non bisogna spaventarsi. È necessario accogliere questo momento per lasciare andare ciò che non serve più e aprirsi al nuovo.

Luna nuova in Cancro quella di fine giugno, ecco il suo significato nell’oroscopo e cosa porta a tutti i segni zodiacali

Il segno che ne risentirà di più è proprio quello del Cancro, che avvertirà un’enorme spinta alla rinascita. Il Leone sarà irritabile in questi giorni, in virtù delle sue rivolte interiori. Dovrà imparare a sanare il corpo e la mente. La Vergine si proietterà verso nuove persone e conoscenze, abbandonando finalmente la sua comfort zone. La Bilancia comincerà a fare delle distinzioni tra gli ambiti della vita, trovando un equilibri tra il lavoro e la vita privata. Lo Scorpione imparerà a nutrire la propria mente e la propria anima con pensieri, letture, visioni più costruttive, dando un freno al pessimismo.

Il Sagittario trova la Luna Nuova nel suo ottavo campo, quindi dovrà concentrarsi sulla cura di sé. Inoltre, dovrà iniziare a progettare il futuro con più attenzione ai beni materiali. Il Capricorno trova questa Luna in opposizione, nonostante ciò essa illuminerà la sua sfera relazionale e affettiva con luce diversa e migliore. L’’Acquario è in periodo di enormi cambiamenti, che se svolti anche nei piccoli dettagli quotidiani, promettono grosse trasformazioni.

I Pesci saranno influenzati nel quinto campo, ovvero quello creativo, che li proietterà verso progetti sempre più ambiziosi. L’Ariete assisterà ad eventi importanti, che permetteranno di procedere nella vita con passi sempre più rapidi. Il Toro sta vivendo il suo momento di grazia, ma dopo essere stato toccato da Marte non deve ora cedere alla lusinga della lotta. I Gemelli sentirà il bisogno di riparare qualcosa, a partire dalla sfera materiale.

