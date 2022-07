La vita della plastica che utilizziamo per tantissimi oggetti è ancora troppo corta. Infatti, troppo spesso si tratta di prodotti monouso, che una volta finito il loro ciclo finiscono per inquinare l’acqua e la terra da cui mangiamo. Ecco perché sarebbe meglio imparare piccoli trucchetti fai da te per massimizzare la vita degli oggetti in plastica se proprio non possiamo fare a meno di comprarli. Infatti, molti oggetti della casa quando hanno finito il loro ciclo vitale, in realtà possono comunque essere riutilizzati per altri scopi. Prendiamo, ad esempio, il rotolo di carta igienica terminato. Se lo utilizziamo in un determinato modo può aiutarci a risparmiare sulla cura di balcone e giardino.

Se invece prendiamo come esempio i palloncini in plastica tipici delle feste e delle celebrazioni, vedremo che possiamo riutilizzarli in tanti modi diversi.

È sorprendente scoprire come possiamo riciclare i palloncini avanzati dalle feste di compleanno per tanti oggetti della casa

Scoprire quanti sono i possibili utilizzi di un qualcosa che stavamo per buttare nel cestino può davvero sorprendere. Parlando di palloncini, specifichiamo che in questo caso parliamo solo di quelli in plastica da gonfiare a fiato o con pompetta. Infatti, quelli in plastica rigida tipici delle fiere non possono essere riutilizzati allo stesso modo. Questo perché l’utilità dei palloncini in plastica avanzati sta proprio nella loro elasticità.

Quindi, prendiamo uno di questi palloncini e gonfiamolo appena. Chiudiamo il beccuccio fra le dita e prendiamo un barattolo o una piccola ciotola di cui non abbiamo il tappo. Posizioniamo il corpo gonfio del palloncino sull’apertura del barattolo, spingendolo leggermente con la mano. In questo modo il palloncino aderirà perfettamente al contenitore. Adesso, rilasciamo il beccuccio lasciando che fuoriesca l’aria, ma continuando a tenere il palloncino in posizione. Quando si sarà sgonfiato del tutto avrà creato una chiusura ermetica del barattolo, aderendo completamente ai suoi bordi. Questo non solo ci permette di risparmiare e riciclare il palloncino, ma potrebbe anche evitarci di sprecare altra plastica sotto forma di pellicola alimentare.

Lo stesso procedimento può essere applicato a tanti altri oggetti, come una bottiglia o delle pinze a cui manca la presa in gomma.

Dunque, è sorprendente scoprire come possiamo riutilizzare questo semplice oggetto per renderci la vita più semplice, ma la verità è che basta davvero poco.

