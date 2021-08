Spesso e volentieri abbiamo notato sia a mare che in piscina l’uso di un particolare attrezzo in gomma. Si tratta di un particolare tubo in gomma che in gergo tecnico è chiamato noodle. Di solito sono i bambini ad usarlo ma durante questa estate anche i più grandi hanno iniziato a sfruttare le sue potenzialità. Perciò, ora vogliamo far sapere ai nostri lettori il segreto per usare il tubo galleggiante in acqua. Per chi non lo sapesse, questo attrezzo aiuta a tonificare, rilassare e a recuperare la giusta postura.

Anche gli atleti della Nazionale di calcio impegnati negli Europei ne hanno hanno apprezzato i numerosi benefici. Per questo motivo il tubo in gomma è diventato un must dell’estate 2021. Si tratta di uno strumento leggero, economico, poco ingombrante e che si può usare veramente in qualsiasi luogo: a mare, in piscina oppure al lago.

Più tubi, più benefici

Ai lettori più attenti non è passato inosservato il fatto che spesso si usavano contemporaneamente più tubi. Il motivo è semplice: in questo modo si garantisce una maggiore azione tonificante durante gli esercizi.

A cosa serve il tubo

Il tubo standard è lungo 160 centimetri ed ha un diametro di 6,5 centimetri. Come detto, in gergo tecnico si chiama noodle ed è ideale per accompagnare attività di acquagym. Utilizzando questo tubo, gli esercizi sono più agevoli. Infatti il noodle aiuta il corpo a galleggiare mentre si è impegnati in esercizi di tonificazione di gambe e braccia. Usando questo attrezzo si svolge un allenamento completo poiché addome, dorsali, glutei, arti superiori e inferiori sono sollecitati.

Un’efficace azione rilassante

Grazie alla possibilità di rimanere a galla senza far fatica, il noodle agevola il rilassamento e controllando eventuali stati d’ansia e paura. Inoltre è un’ottima soluzione per prendere la tintarella restando in acqua in modo da combattere la calura della spiaggia.

Per ottenere il miglior risultato basta avere due tubi: uno posizionato sotto la nuca e l’altro sotto le ginocchia. Facendosi cullare dal lieve moto delle onde si prende il sole oltre a provare una piacevole sensazione di rilassamento.

Il segreto per usare il tubo galleggiante in acqua

Per snellire il girovita e tonificare le gambe basta fare almeno mezz’ora di esercizi per 2 o 3 volte a settimana. Infatti fare sequenze con i noodle permette di contrastare la cellulite e incrementare l’elasticità della pelle. L’ideale è allenarsi con l’acqua che arriva alle ascelle, in modo da restare in piedi.