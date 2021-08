Siamo nel pieno dell’estate e questo per molti di noi vuol dire mare. Oltre ai bagni e al relax, abbiamo anche un obbiettivo per questa stagione. Infatti, vogliamo sicuramente abbronzarci. La tintarella, lo sappiamo, ci abbellisce. Elimina molti difetti e rende la pelle più bella. Inoltre, prendere il sole dà un effetto snellente. Senza contare, poi, gli effetti benefici sull’organismo come la produzione di vitamina D. Insomma, non c’è niente di meglio che ottenere quel colorito bronzeo su tutto il corpo. Ma per un’abbronzatura perfetta e omogenea non dobbiamo fare questo errore comunissimo che, invece, commettono in molti. Vediamo di che si tratta.

Non basta girarsi

La prima cosa che pensiamo di fare quando prendiamo il sole è di fare “come le cotolette”. Ci giriamo e rigiriamo. Prima ci mettiamo di schiena e poi frontalmente. Così, pensiamo di abbronzarci sia da un lato che dall’altro, senza differenze. Purtroppo, ci dimentichiamo di un dettaglio, sui lati del corpo rimaniamo più chiari. Sia lungo i fianchi che gambe e braccia. Ormai, è un operazione che facciamo in automatico, ma compromette il nostro obiettivo.

Per un’abbronzatura perfetta e omogenea non dobbiamo fare questo errore comunissimo

Ci staremo chiedendo cosa mai sbaglieremo, forse non ci abbiamo mai pensato. Quando arriviamo in spiaggia posizioniamo i lettini o gli asciugamani verso il sole. Successivamente, li spostiamo sempre seguendo il sole durante la giornata. In questo modo prendiamo i raggi frontalmente, sempre nello stesso modo. Pensiamo così di abbronzarci di più, ma è qui l’errore.

Dovremmo invece scegliere una posizione iniziale e mantenerla. In questo modo, il sole girerà intorno a noi. Andrà a colpire con i suoi raggi tutto il corpo, da un lato all’altro, arrivando in tutti i punti. Se, invece, continuiamo a girare, il raggi del Sole arriveranno sempre di sbieco sui lati. Non avremo, quindi, un’abbronzatura omogenea al 100%. Adesso che conosciamo questo errore, non rimane altro che goderci il sole e il mare abbronzandoci alla perfezione.