È ormai passato un anno da quando siamo costretti ad allenarci a casa per via delle restrizioni legate al diffondersi della pandemia mondiale. I più appassionati di fitness hanno ormai creato la loro palestra alternative nelle proprie abitazioni. Tuttavia ormai un po’ tutti ci siamo muniti dei piccoli attrezzi di cui abbiamo bisogno per allenarci, come bande elastiche e qualche pesetto e delle cavigliere.

Sono infatti questi gli attrezzi che bastano per effettuare un allenamento completo ed efficace anche a casa propria. Aggiungere al tutto qualche passeggiata all’aperto e il gioco è fatto.

A tal proposito una valida alternativa alla camminata all’aperto è quella di recarsi in compagnia del nostro cane e svolgere una piacevole attività ricreativa e salutare, di cui abbiamo approfondito i benefici in questo articolo.

Un esercizio che tonifica tutto il corpo

Ma oggi sarà bello scoprire che è questo l’esercizio bomba da fare a casa per tonificare gambe glutei e braccia in 5 minuti con risultati strabilianti. Un esercizio che non prevede l’utilizzo di nessun attrezzo, semplicemente basterà mettersi in gioco è lavorare con il proprio corpo.Con quest’unico esercizio sarà possibile tonificare gambe, glutei, addome e braccia.

Un esercizio che aiuta a tonificare, rassodare ed anche a migliorare la forza del corpo. Stiamo parlando dell’hand walk push up. Un esercizio che prevede l’attivazione di tutto il corpo, in quanto è un esercizio dinamico.

Prima di effettuare le ripetizioni di questo esercizio è necessario riscaldare bene tutti i distretti del corpo, braccia, spalle e polsi in modo particolare.

Come eseguirlo

In primis aprire le gambe all’altezza delle spalle e portare il busto in avanti fino a toccare il pavimento, con le mani di fronte ai propri piedi.

Camminare in avanti con le mani, raggiungere la posizione di flessione e mantenere la posizione di plank su braccia distese, per qualche minuto, contraendo i glutei. Tornare nella posizione di partenza e ripetere l’esercizio. Per aumentare la difficoltà arrivati nella posizione di plank fare una flessione, ritornando poi nella posizione di partenza. L’importante è tenere il busto sempre dritto.

Ripetere per 2/3 serie da 12 – 15 ripetizioni.

Questo è davvero un esercizio bomba per il nostro corpo.

Tuttavia si ricorda che per ottenere risultati, si sa, occorre un po’ di costanza, bisogna seguire un’alimentazione varia e non rimpinzarsi di cibo spazzatura. Eseguire un allenamento è sempre utile.

È questo l’esercizio bomba da fare a casa per tonificare gambe glutei e braccia in 5 minuti con risultati strabilianti, tuttavia ci sono altri allenamenti da poter svolgere a casa che è possibile trovare cliccando qui.