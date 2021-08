In un articolo precedente, avevamo sottolineato che chi deve prendere decisioni difficili e lungimiranti deve farlo ad agosto, secondo quanto suggerito dagli esperti. Decidere di cambiare lavoro ad agosto permette di ripartire a settembre più riposati ed entusiasti abbracciando nuove esperienze. In effetti, le aziende tendono ad assumere a inizio settembre, dopo aver valutato i profitti ottenuti durante la prima parte dell’anno. Su internet è possibile trovare numerose offerte di lavoro e concorsi per ogni tipo di preparazione e livello. In questo articolo, informeremo di un’importante e imperdibile occasione di lavoro ad agosto per un’esperienza fuori dal mondo.

Il pianeta rosso e i rovers marziani

Da oltre cinquant’anni si stanno svolgendo periodicamente spedizioni spaziali per lo studio del pianeta rosso. Le scoperte scientifiche, in particolare relative alla presenza di acqua sul pianeta, si susseguono rapidamente. Nel 2003 e 2004 la NASA lanciò due rovers (Spirit e Opportunity) per raccogliere dati più precisi circa le caratteristiche del pianeta. Sempre la NASA, nel 2020 e 2021 ha lanciato altri due robot (il rover Perseverance e il drone Ingenuity). In particolare, il drone è stato utilizzato negli ultimi mesi per alcune straordinarie prove di volo sul territorio marziano. Tutto fa supporre che si stiano mettendo le basi per la prima missione umana su Marte nei prossimi vent’anni. Sarebbe un altro grande traguardo per l’umanità.

Importante e imperdibile occasione di lavoro ad agosto per un’esperienza fuori dal mondo

Qualche mese fa avevamo pubblicato un’offerta di lavoro unica e irripetibile per una selezione che mancava da più di dieci anni. Anche in questo caso presentiamo un’offerta di lavoro più unica che rara. La NASA (National Aeronautics and Space Administration) sta cercando individui altamente motivati per vivere in una simulazione 3D di Marte. I risultati di questo lavoro consentiranno l’invio dei primi astronauti sul suolo del pianeta rosso a partire dal 2037.

L’habitat simulerà le sfide di una missione marziana, incluse una limitazione delle risorse, problemi dell’equipaggiamento, ritardi nelle comunicazioni e altri stress ambientali. Ci saranno simulazioni di viaggi nello spazio, ricerca scientifica, uso della realtà virtuale e uso di robot sofisticati.

Gli interessati devono avere i seguenti requisiti minimi:

un’età compresa tra i 30 e i 55 anni;

una laurea specialistica nel campo delle scienze, della tecnologia, dell’ingegneria o della matematica;

due anni di esperienza nei rispettivi campi.

I partecipanti dovranno superare una simulazione di volo sviluppata per gli astronauti.

Gli interessati potranno trovare tutte le informazioni cliccando sul seguente link.

La selezione si chiuderà il 12 settembre 2021.

