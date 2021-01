Cucinare e impiattare come i migliori chef è un sogno. Un piatto sia gustoso che da mangiare con gli occhi. Con questa ricetta il risultato sarà strabiliante. Il piatto sembrerà uscito dalla cucina di uno dei migliori ristoranti.

Come portare in tavola un piatto con il polpo da vero chef stellato

Si sa, la materia prima è importantissima. Quindi prima di passare ai fornelli bisogna scegliere bene gli ingredienti. Perché partire con un buon polpo, meglio se fresco, fa la differenza. Vediamo cosa serve per preparare questa ricetta.

Ingredienti

Un polpo di media grandezza (circa 800gr);

1 patata;

1 cavolfiore;

Olio di semi di arachide;

1 spicchio d’aglio;

2 foglie d’alloro;

Olio extravergine d’oliva;

Sale e pepe q.b

Procedimento

Prima di tutto si parte dal polpo. Lo puliamo bene sotto acqua corrente. Eliminiamo le interiora che si trovano nella testa. Poi gli occhi e il dente. Strofiniamo bene sotto l’acqua i tentacoli così da eliminare residui e la patina. Dopodiché sbattiamo le carni con un batticarne. In questo modo i muscoli dei tentacoli si rilasseranno.

Ora prendiamo una pentola grande e la riempiamo di acqua fredda e aggiungiamo l’alloro. La mettiamo sui fornelli e quando inizierà a sobbollire, prendiamo il polpo. Lo immergiamo lentamente nell’acqua così i tentacoli si arricceranno. Lo lasciamo cuocere a fiamma bassa per 40 minuti circa. Poi spegniamo il fornello e lo lasciamo nell’acqua calda per altri 15 minuti.

Intanto prepariamo la vellutata

Prendiamo la patata e un po’ di cavolfiore. Li tagliamo a cubetti e li facciamo lessare in acqua salata. Dopo qualche minuto li scoliamo e trasferiamo in una padella. Con un filo d’olio e lo spicchio d’aglio. Li facciamo saltare e aggiungiamo di sale. Poi aggiungiamo un po’ di acqua di cottura e li facciamo cuocere per altri 10 minuti. A questo punto usiamo un frullatore ad immersione e creiamo una vellutata molto densa.

Ormai il polpo sarà pronto, lo scoliamo e lo mettiamo su un tagliere. Tagliamo i tentacoli e il resto lo mettiamo da parte. Possiamo usarlo per preparare un’ottima insalata. Ora è il momento di friggere. L’ideale sarebbe usare una friggitrice. Ma si può fare anche in pentola. Tuffiamo i tentacoli nell’olio di arachidi ormai caldo e li lasciamo friggere per 2 minuti circa. Scoliamo i tentacoli e siamo pronti per impiattare.

In un piatto piano versiamo un mestolo della nostra vellutata. Prendiamo un tentacolo e lo adagiamo sopra.

Finiamo il tutto con un filo d’olio. E con un po’ del fondo di cottura della vellutata possiamo creare una salsina. Da spruzzare sul piatto. E voilà.

Ecco come portare in tavola un piatto con il polpo da vero chef stellato. Se si sceglie un piatto nero il nostro polpo risalterà ancora di più. E ora siamo pronti per stupire i nostri ospiti.

