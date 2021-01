Lavare le lenzuola sembra facile ma in realtà servirebbe qualche accorgimento per farlo al meglio. L’igiene da dedicare al bagno, alla cucina e alle camere in cui si dorme è fondamentale. Tra l’altro per chi soffre di allergie è necessario che batteri e acari non abbiano mai il tempo di depositarsi per evitare di peggiorare la situazione. Questo però può accadere se le lenzuola non vengono lavate spesso e con cura. Per questi motivi è necessario conoscere i piccoli passi per avere lenzuola davvero pulite e profumate.

In lavatrice

Talvolta capita di tirarle fuori dalla lavatrice e non essere pienamente soddisfatti del risultato. La maggior parte delle volte essendo di grandi dimensioni non possono essere inserite insieme ad altri indumenti. Per cui dovrebbero essere lavate sole o al massimo insieme alle federe. Inoltre è molto importante scegliere il lavaggio adatto. È anche fondamentale sapere che le lenzuola vanno cambiate almeno una volta a settimana e d’estate almeno due volte. Questi consigli ci permetteranno di compiere i piccoli passi per avere lenzuola davvero pulite e profumate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Inoltre il modo più corretto per inserirle in lavatrice è quello di piegarle a ventaglio. Inserendole in altri modi potremmo non avere i risultati sperati.

La scelta della temperatura è fondamentale

Un’altra cosa importante da sapere è la temperatura più giusta da impostare. Questa dovrà essere almeno di 60 gradi per igienizzare al massimo ed eliminare gli acari. Il consiglio è di scegliere il lavaggio delicato perché il tessuto verrà poi a contatto con la pelle.

Un trucco utile per renderle sempre bianche è quello di aggiungere un cucchiaio di bicarbonato nella vaschetta apposita. Poi piegarle, stirarle e riporle nei cassetti all’interno di buste trasparenti che le separino da tutto il resto. In questo modo potremo godere di lenzuola sempre pulite e profumate.

Sarà un piacere entrare nel letto tutte le notti.