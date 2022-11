Il segreto per non rovinare mai più le scarpe da ginnastica in lavatrice e averle sempre perfette

Sarà certamente capitato ad alcuni di noi di estrarre le scarpe da ginnastica dalla lavatrice per constatare di aver rovinato le calzature: magari si sono sformate, o l’imbottitura si è spostata, la suola si è scollata o un minuscolo buchino è diventato un cratere. Ma solo perché possiamo aver subito questa disavventura non significa che dobbiamo rinunciare a lavare le scarpe in lavatrice. Utilizzando alcune accortezze, infatti, è perfettamente possibile avere ottimi risultati, e ovviamente senza rovinare le calzature. Vediamo come.

Operiamo sempre un prelavaggio di suola e soletta

Se non vogliamo che le scarpe escano dalla lavatrice non solo rovinate, ma anche sporche, è fondamentale l’operazione di prelavaggio prima di gettarle in lavatrice. Grattiamo la suola con una spazzola rigida per assicurarci di eliminare terra, sabbia, sporcizia ed eventuali sassolini incastrati sotto la suola. Laviamo anche la soletta, che è la parte della scarpa che assorbe sudore e sporcizia dal piede, e spesso non viene pulita soltanto con un giro in lavatrice. Se la soletta è rimovibile, estraiamola dalla scarpa e mettiamola nel cestello separatamente. Ora è arrivato il momento del lavaggio vero e proprio.

Il segreto per non rovinare mai più le scarpe è di eliminare la centrifuga

La prima regola è usare il detergente adatto. Non dovrebbe essere troppo aggressivo, perché il materiale delle scarpe da ginnastica potrebbe seccarsi. Impostiamo una temperatura bassa, massimo 30 gradi, oppure direttamente fredda per limitare ancora di più la possibilità di rovinare le scarpe da ginnastica. Ma la regola più importante di tutte è una: impostare a zero la centrifuga. È proprio durante la fase di centrifuga, infatti, che le scarpe rischiano di rovinarsi. In particolare, è possibile che la forza centrifuga all’interno del cestello rovini l’imbottitura in maniera irreparabile. Molto meglio, quindi, per salvaguardare le nostre scarpe da ginnastica, impostare la centrifuga a zero.

Asciughiamo le scarpe lontano dal sole o da fonti di calore

Il segreto per non rovinare mai più le scarpe durante il lavaggio comprende anche il modo in cui le asciughiamo. Mai e poi mai posizionare le scarpe sul termosifone, vicino alla stufa o davanti al camino. Non utilizziamo neanche l’asciugatrice o l’asciugacapelli per accelerare l’asciugatura. Il calore, infatti, potrebbe rovinare ogni parte della scarpa e potrebbe causare la scollatura della suola. Molto meglio invece posizionare la scarpa in un luogo asciutto (non esposto direttamente al sole) e attendere con pazienza che le scarpe asciughino. Ci vorrà un po’ di tempo, ma avremo la certezza di non rovinarle. Presto saranno tornate come nuove e potremo sfoggiarle con orgoglio.