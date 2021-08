Molti dei nostri Lettori sono reduci dalle meritate vacanze. Altri, beati loro, magari ci stanno leggendo ancora comodamente seduti in spiaggia al bar o sotto l’ombrellone. Per chiunque cambiare dal proprio cuscino di casa a quello delle ferie è quasi sempre un trauma. Già fatichiamo ad abituarci al materasso diverso, figuriamoci poi col guanciale che è uno strumento per il sonno totalmente soggettivo. Pochi sanno che il segreto per dormire bene è il cuscino ma dipende dalla posizione del sonno che assume ognuno di noi. Può sembrare strano, eppure proprio in base alla posizione che assumiamo e a come scarichiamo il peso del corpo, anche il cuscino diventa fondamentale. Una specie di alleanza tra la postura che assumiamo di notte e la tipologia di cuscino che dovremmo acquistare. Vedremo di capire bene questo concetto grazie alla consulenza di un addetto esperto del settore.

Schiena e collo messi sotto pressione

Quando ci svegliamo alla mattina tutti indolenziti, soprattutto dopo aver passato i famosi 40 anni, la colpa spesso è anche di come abbiamo dormito. Magari veniamo anche derisi dal partner che ci ricorda di averci visti durante la notte in posizioni innaturali. Consideriamo che scegliere bene un cuscino significa dare il giusto ristoro al collo e alla schiena che durante tutto il giorno sopportano il peso del nostro corpo. In vendita ci sono veramente tantissimi tipi di cuscini con altrettanti materiali che possono decisamente migliorare la qualità del nostro sonno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il segreto per dormire bene è il cuscino ma dipende dalla posizione

Gli esperti di settore sostengono ad esempio che chi è abituato a dormire per buona parte della notte sui fianchi dovrebbe utilizzare un cuscino abbastanza duro e non esageratamente basso. Questo perché dobbiamo allineare la colonna vertebrale a tutto il resto del corpo, per evitare di svegliarci con una bella infiammazione della cervicale. Perfetti per questa esigenza possono risultare i cuscini in lattice.

Dopo una certa età tendiamo tutti a dormire a pancia in su, posizione che facilita anche il famoso russare. Per dormire bene queste persone dovrebbero utilizzare dei cuscini in lattice o in schiuma viscoelastica, un materiale morbido e che raggiunge l’altezza giusta per una corretta postura del collo.

Infine, per la categoria di persone abituate a dormire a pancia in giù, solitamente bambini e ragazzi, con un fisico ancora elastico, dovrebbe bastare un cuscino morbido e che non sia troppo alto. Anche in questo caso, infatti è importante l’allineamento tra la colonna vertebrale e la testa.

Approfondimento

Dormire in questo modo aumenta il rischio di ictus e per questo dobbiamo fare molta attenzione