Se fino a oggi abbiamo pensato che dormire male la notte sia colpa di una cena tardiva e particolarmente abbondante, avevamo ragione, ma non del tutto. Allo stesso modo se abbiamo dato colpa del mancato riposo allo stress e ai problemi quotidiani, anche qui non sbagliavamo. Ma, è decisamente sensazionale questa teoria che incolpa la camera da letto di un sonno disturbato. E, quindi della relativa scarsa produttività e concentrazione della mattina successiva. Secondo un recente studio americano, tra le colpe di una notte insonne c’è anche il disordine della camera da letto.

Il disordine mette agitazione rovinando anche il riposo

Decisamente sensazionale questa teoria che incolpa la camera da letto di un sonno disturbato, se abbiamo troppo disordine attorno a noi. Gli studiosi ritengono infatti che il caos che ci circonda in casa, e, soprattutto in camera da letto sia iper-stimolante. In sostanza, il disordine, o, comunque una mancanza di ordine nel riporre abiti e accessori, costringe la mente a lavorare nel subconscio. È quanto emerso da questo studio, che ha messo a confronto alcune centinaia di pazienti, che facevano fatica a dormire. Senza, però, accusare particolari problemi legati a stress, abitudini alimentari, disagio e via dicendo.

Una camera da letto ordinata permette un sonno tranquillo

Ecco, quindi che, se andiamo a letto e il nostro sguardo, quindi la nostra mente, si appoggiano su di una camera ordinata, avremo più possibilità di dormire meglio. Per primissima cosa, ricordiamoci di rifare il letto, perché il cervello sembrerebbe meglio disposto alla calma e al riposo, vedendo il letto rifatto.

Sonno perfetto e addio alle schifezze alimentari

Attenzione, però che lo studio non si ferma solo al piacere di dormire serenamente in una camera ordinata. Perché, al mattino successivo, saremmo anche più disposti a fare una colazione intelligente e ricca di nutrienti. Al contrario, dormendo male, andremmo a cercare più schifezze che alimenti sani, andando quindi poi a rovinare la salute del resto della giornata. Insomma, tutta una catena che parte semplicemente dal mantenere la camera da letto in ordine.

