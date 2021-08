Ormai la maggior parte di noi ha terminato le ferie ed è già in ufficio. I più fortunati sono in smart working, quindi non devono viaggiare tutti i giorni per andare a lavoro. Tuttavia, c’è qualcuno che ha le ferie a settembre e che, magari, sta cercando una meta per un viaggio last minute. I luoghi tra cui scegliere sono davvero tanti, soprattutto se opta per andare al mare.

Il grosso dei turisti, inoltre, ormai se ne sarà andato da questi posti di villeggiatura. Di conseguenza potremo andare in spiaggia senza dover stare ammassati. Possiamo, quindi, lanciarci nella ricerca di mete meravigliose e l’Italia ne è ricchissima. Recentemente, ad esempio, abbiamo consigliato dei luoghi siciliani così belli da essere scelti per un film con Monica Bellucci.

Anche nell’articolo di oggi vogliamo soffermarci su dei luoghi di villeggiatura dove il mare è il protagonista indiscusso. Infatti, scopriamo le splendide località marittime per una vacanza last minute da togliere il fiato.

Le ricchezze d’Italia

Tra i luoghi più conosciuti d’Italia e che meritano assolutamente una visita a settembre troviamo Matera e i suoi splendidi sassi. Qui si può decidere di trascorrere un weekend all’insegna della natura e del buon cibo. Oppure si può pensare di fare una tappa di un solo giorno, mentre si sta facendo un tour della Basilicata. In ogni caso, anche solo una toccata e fuga ne vale la pena. Ricordiamo che i sassi di Matera sono stati dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, un riconoscimento che mostra la loro assoluta importanza nella cultura mondiale.

Le splendide località marittime per una vacanza last minute da togliere il fiato

Il secondo luogo che consigliamo è la Sardegna. Ciò può sorprendere, perché di solito quest’isola è così affollata e così costosa che è quasi impossibile organizzare qualcosa all’ultimo. Per fortuna, però, a settembre molti turisti se ne saranno già andati, quindi potremo godere di questo luogo meraviglioso. Consigliamo di scegliere i posti meno frequentati di quest’isola. Ad esempio, andare alla cala dei Gabbiani potrebbe essere un’ottima scelta. Si tratta di una prosecuzione di cala Mariolu (vicino Baunei), di solito ben più affollata.

Concludiamo con delle bellissime isole, ovvero le Eolie. Sono particolarmente indicate per chi vuole passare un po’ di tempo in mezzo alla natura e magari fare un po’ di trekking. Anch’esse sono patrimonio UNESCO e sono abbastanza facili da raggiungere partendo dalle coste siciliane.