Come tutti sappiamo, le mode cambiano continuamente, e a una velocità sempre più vertiginosa. Vestiti, accessori e tagli di capelli non rispondono soltanto a necessità pratiche, ma sanno anche comunicare molto sul nostro carattere. È per questo che molti ci tengono ad essere sempre alla moda. Ma attenzione, gli ultimi trend stanno prendendo una direzione sorprendente: la moda sembra tornare indietro. Sono sempre di più i look o gli accessori ‘vintage’ che stanno tornando alla ribalta. Tra questi, ci sono anche gli accessori per capelli. E ce n’è uno in particolare amatissimo per la sua semplicità e versatilità. Vediamo quale.

Sembrano usciti dagli anni ’90 ma questi accessori per capelli stanno tornando di moda

Ma di quali accessori stiamo parlando? Semplicissimo, si tratta delle pinzette per capelli. Ma non pinzette qualsiasi, bensì le pinzette in formato maxi e riccamente decorate. Sono accessori che pensavamo tipici degli anni ‘90, e amati soprattutto dalle ragazze o giovani donne. Ma mettiamo via i preconcetti: oggi anche le donne e gli uomini di tutte le età amano le pinzette formato maxi. È vero che sembrano usciti dagli anni ‘90, ma questi accessori per capelli stanno tornando di moda tra i fashion addicted di tutta Italia.

Le pinzette non sono soltanto un accessorio utile, ma possono diventare un fashion statement.

Ne esistono di infinite forme, dimensioni e colori. Se vogliamo essere super alla moda, però, scegliamo quelle in formato maxi e ricche di decorazioni, come strass, brillantini o fiocchi. Ma come possiamo indossarle al meglio e sfoggiare la nostra collezione di pinzette? Ecco qualche consiglio.

Come indossarle al meglio per essere alla moda

La prima regola è che le nostre pinzette devono essere visibili. Sì quindi a sfoggiarle per domare la nostra frangia. Perfette anche vicino alle orecchie per tenere a bada i ciuffi più ribelli. In questo modo potremo sfoggiarle anche di profilo. Ovviamente sono perfette per rinforzare uno chignon o una capigliatura alta se le fissiamo vicino alla nuca. Ma attenzione, le pinzette non servono solo per i capelli. Possiamo usarle come accessori anche per vestiti e borse. Ad esempio, fissiamole sulla tasca dei jeans, vicino ai bottoni delle camicie, o sui colletti per un look super personalizzato. Sulle borse possiamo fissarle alle cerniere o alla tracolla.

Ma le pinzette non sono i soli oggetti protagonisti di un ritorno di fiamma: anche queste scarpe stanno tornando di moda e finalmente possiamo indossarle senza imbarazzo.