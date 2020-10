A volte si usa la scusa della mancanza di tempo per non dedicarsi a della sana attività fisica. La vita frenetica, le restrizioni, le giornate che si accorciano, tutto interviene per sconfessare la voglia di muoversi dalla sedia da smart working e fare dello sport.

Dedicare a se stessi uno spazio di tempo durante la giornata, o due o tre volte alla settimana, può sembrare difficile. In realtà ci sono delle attività sportive che non prevedono lunghe sessioni di allenamento, eppure arrivano all’obiettivo di mantenere il corpo forte e in salute, sfruttando al massimo l’allenamento. Questo è il segreto per allenarsi e fare sport quando si ha poco tempo a disposizione.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Allenamenti di mezz’ora al giorno

Alcuni sport o attività di training non necessitano di più di mezz’ora al giorno per essere praticate. Questo è il caso degli allenamenti HIIT e del Tabata. Il fatto che essi abbiamo breve durata dipende dall’intensità degli esercizi, che richiedono uno sforzo fisico notevole a velocità sprint.

Oltre a questi due, anche l’allenamento GAG o la Gym minute consentono brevi ma intense sessioni di lavoro. Mentre le prime due si svolgono generalmente al chiuso, l’allenamento GAG può essere fatto dovunque. Ecco la descrizione di ognuno di questi sport.

Allenamento Tabata

Il Tabata fa parte del HIIT (di cui si parlerà di seguito) ma prevede intervalli più brevi tra gli esercizi che hanno maggiore intensità. Il tabata prevede un esercizio di 20 secondi con 10 secondi di recupero. Questo allenamento è utile al potenziamento muscolare, alla perdita di peso e alla velocizzazione del sistema metabolico poiché unisce il lavoro aerobico a quello anaerobico. Generalmente il tabata comprende 8 esercizi in una serie di 4 minuti ciascuno che possono arrivare a 8.

Il segreto per allenarsi e fare sport quando si ha poco tempo a disposizione. HIIT

Questo lavoro di cardiofitness ha la caratteristica di praticarsi in gruppo e di comprendere un allenamento veloce indicato per chi vuole bruciare grassi. Gli esercizi sono ad alta intensità e raggiungono un’elevata attività cardiaca. Anche in questo caso a periodi di attività aerobica si alternano esercizi anaerobici. Il consuma extra di ossigeno (effetto EPOC) permette di attivare il metabolismo e far consumare calorie fino alla giornata successiva.

GAG

GAG significa “gambe, addominali e glutei” ed è un allenamento sviluppato per rafforzare il corpo e renderlo tonico. Anche questa attività non richiede un grande allenamento, piuttosto deve essere svolto più volte durante la giornata. In 20 minuti si consumano circa 300 kcal e si rassoda tutta la parte inferiore del corpo. Per questa ragione il GAG è indicato per aumentare la massa muscolare e spazzare via la cellulite.

Gym minute

Si basa su mini circuiti di allenamento in vari momenti del giorno, fino ad arrivare a un’ora complessiva. Questa attività sfrutta i ritagli di tempo liberi durante il giorno, prima della doccia, prima di cucinare, nella pausa pranzo etc. Comprende esercizi per glutei, braccia, addominali, pettorali e gambe sfruttando gli spazi che si hanno a disposizione.