Dopo una giornata intera a lavoro o una serata fuori, tornare a casa è sempre piacevole. Soprattutto durante i mesi invernali, dove chiunque viene accolto dal calore dei termosifoni e del piumino. Ma, prima di gettarsi sul divano e godersi una serata rilassante, c’è una cosa che tutte le donne devono fare. Ossia, rimuovere le tracce di make up dal proprio volto. E questa è un’azione che non per tutte è piacevole. Infatti, la pigrizia dovuta alla stanchezza, fa sì che molte evitino di struccarsi. Ma non c’è nulla di più sbagliato. Infatti, bisognerebbe sempre struccarsi! Ecco spiegato il motivo per cui è fondamentale compiere sempre questa azione prima di andare a dormire.

L’importanza di struccarsi ogni sera

Non struccarsi la sera, prima di andare a dormire, è davvero un’abitudine pessima. E Santo Raffaele Mercuri, il primario dell’unità di dermatologia e cosmetologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano ha spiegato il motivo per cui è fondamentale compiere sempre questa azione prima di andare a dormire.

Infatti, come spiega il medico, non rimuovere il make up prima di andare a dormire, impedisce alla pelle di respirare. Con lo smog depositatosi durante il giorno sul viso e il trucco lasciato per ore, infatti, la pelle rischia delle conseguenze davvero poco piacevoli. Tra queste, ovviamente, un invecchiamento veloce e davvero precoce. Pulendo con accuratezza il viso, invece, sarà possibile eliminare ogni traccia di cellula morta, donando al volto lucentezza e giovinezza.

Non importa l’età, questa operazione va fatta sempre

Essere giovani non solleva da questo rischio. Anche a 20 anni, infatti, è fondamentale struccarsi. Questo perché la cura della pelle deve iniziare quando quest’ultima è ancora elastica e liscia. Solo così si potranno evitare tutti i segni futuri del tempo. La sera, dunque, è importante cercare di eliminare tutto ciò che può essere dannoso per il viso, ricordando i passaggi di una pulizia profonda e attenta. Questo, se si vuole una pelle perfetta, lucente e giovane anche a 50 anni.

