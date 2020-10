10 idee strabilianti per la tavola di Halloween

La tavola di Halloween quest’anno non sarà purtroppo molto popolata di ospiti. Perché sono vietati eventi, party, feste tra amici e parenti e assembramenti in generale.

Ma anche se si festeggia in famiglia, a stretto giro, non neghiamoci il divertimento e cerchiamo di strappare a tutti un sorriso. Ecco 10 idee strabilianti e low cost per la tavola di Halloween, raccolte dalla redazione Lifestyle di ProiezionidiBorsa.

I centro tavola alla zucca

La zucca con le candele è un classico che abbiamo già visto migliaia di volte. Quest’anno bisogna avere una marcia in più. Basta andare nella cassetta degli attrezzi.

Creiamo una zucca rock o punk. Basta infilare dei chiodi ricoperti di pellicola o stagnola sul fusto e la punta. Porli in riga verticale su ogni rigonfiamento, partendo dal picciolo centrale e terminando a bordo tavolo. Se abbiamo solo chiodi di ferro, scegliere quelli grossi. Meglio i chiodi a testa dorata: luccicano come borchie su un giubbotto.

È un decoro potente questo, zero budget, che permette anche di non sprecare e mangiare la zucca il giorno dopo. Altrimenti utilizziamo degli avanzi di vernice a smalto per dipingere zucche di bianco, nero, rosa. Coloriamo anche il picciolo in tinta o in rosa e cospargiamolo di brillantini.

La scopa volante

Chi possiede un lampadario moderno sospeso sul tavolo, con due attacchi al soffitto, può decorare la tavola con una scopa volante. Basta sospendere una scopa di saggina ai due ganci al soffitto, con del filo da pesca trasparente.

Ovviamente servirà un gatto nero di peluche o realizzato con della carta velina nera. Deve stare seduto sulla parte larga, opposta al manico. Apparecchiare con tovaglioli di carta neri legati con nastrino. E bicchieri messi a rovescio su dischi di carta. Sui quali abbiamo incollato, con pazienza occhi umani ritagliati da vecchi giornali.

Se si possiede un servizio di piatti di vetro trasparente, bisogna solo comprare una tovaglia di carta arancio e un pacco di tovaglioli neri o arancio.

Serve ora solo un grosso pennarello nero. Apparecchiare completamente, poi sollevare il piatto di ciascun commensale e disegnare sulla tovaglia una grossa ragnatela con ragno, facendola spuntare dal perimetro del piatto.

Mettere bicchieri bassi e legare intorno a ciascuno un nastro, un vecchio pezzo di stoffa, di merletto, di tulle, purché sia soltanto bianco, nero oppure oro.

Tavola d’artista noir

Se in casa c’è un artista, un decoro noir. Mettere in tavola le zucche al naturale con dipinti sopra a tempera, completamente in nero, le sagome di grossi corvi, uccelli notturni, scarabei e rettili, grosse penne di uccello. Un solo soggetto per zucca.

Spargere sul tavolo uova di quaglia sode, ma con la buccia. Da mangiare fra una pietanza e l’altra.