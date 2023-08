Il segreto di un orto bello e rigoglioso sono questi 2 ortaggi resistenti al sole

Curare l’orto con attenzione ci darà moltissime soddisfazioni. L’estate è il periodo giusto per occuparsene, più tempo libero ci permetterà di dare il massimo.

Il mese di agosto si è appena affacciato nella nostra estate, è il momento di occuparsi di quegli ortaggi che prediligono posizioni molto soleggiate. Chi possiede un pezzo di terreno potrà coltivare direttamente in piena terra questi ortaggi. In caso contrario, anche un vaso sul balcone andrà bene. Bisognerà, però, fare comunque attenzione a come procedere dal momento che ogni ortaggio ha le sue esigenze. Tra gli ortaggi da mettere a dimora tra luglio e agosto troviamo il sedano e il porro, delle vere eccellenze dell’orto. Dal momento che necessita di molta umidità, il sedano andrà irrigato anche quotidianamente durante il periodo estivo. Non dimenticare.

Il segreto di un orto bello e rigoglioso è racchiuso in due ortaggi

Il sedano è il primo ortaggio che potrà essere coltivato in questo periodo. Il terriccio da utilizzare dovrà essere quello per l’orto ma unito a sabbia e stallatico. Si potrà sistemare vicino ai pomodori ma attenzione, meglio disporlo lontano dalle insalate.

Un ortaggio che necessita di una irrigazione regolare per poter crescere sano e forte. Se coltivato in vaso, però, attenzione ai marciumi radicali che potrebbero crearsi per via di una eccessiva umidità. Per quanto riguarda la concimazione, ottimo lo stallatico ma anche l’humus.

Porro

Il secondo tra i due ortaggi da trapiantare che amano il sole è il porro, prodotto dal sapore molto intenso. È molto utilizzato in Piemonte, ma non solo. Tra luglio e agosto si potrà procedere con il trapianto vicino al sedano o al pomodoro, in questo caso andrà lontano dall’aglio e dai fagioli. Per quanto riguarda l’esposizione, la più corretta è in pieno sole. Ovviamente, se coltivato in vaso avrà bisogno di un buon drenaggio per ridurre drasticamente il rischio di marciumi radicali.

Le irrigazioni dovranno essere regolari e per la concimazione potranno essere utilizzati prodotti azotati da acquistare in vivaio. Irrigare più frequentemente solamente nei periodi più siccitosi e caldi. Per una concimazione fai da te si potranno anche utilizzare i fondi di caffè da unire al compost. Per poter germinare il seme del porro ha bisogno di almeno 23 o 25 gradi. Una regola generale per chi ama occuparsi dell’orto sarà quella di non dimenticare di eliminare eventuali erbacce che potrebbero danneggiare le colture o, peggio, soffocarle. Ecco perché il segreto di un orto bello e rigoglioso sta proprio in questi due ortaggi.