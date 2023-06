Cosa piantare a luglio in giardino, in vaso e nell’orto per fiori ed ortaggi sempre freschi

Cosa piantare a luglio in giardino, in vaso e nell'orto-proiezionidiborsa.it

Il caldo pare non dare tregua ma i lavori dell’orto ed in giardino sono ancora in corso. Se vuoi scoprire quali fiori piantare nel mese di luglio, ecco di seguito un elenco su cui basarti.

Per quanto riguarda l’orto, suggeriremo alcuni ortaggi che sarebbe preferibile piantare a luglio per una raccolta autunnale copiosa. Ricordiamo che il momento migliore per bagnare o irrigare il nostro giardino o orto è nelle prime ore della mattina in modo che l’acqua non evapori subito e non favorisca la proliferazione di malattie fungine.

Cosa piantare a luglio in giardino, in vaso e nell’orto: iniziamo con le varietà floreali

Non abbiamo molti fiori da poter seminare nel prossimo mese sicuramente potremo apprezzare le coloratissime zinnie. Le zinnie hanno corolle molto compatte e variopinte dai toni che vanno dal viola al giallo, dal fucsia al rosso. Si tratta di fiori che godono del sole pieno e possiamo piantarla sia in giardino sia in vaso. La zinnia va bagnata con regolarità ma non bisogna creare ristagni idrici. Questo fiore simboleggia la semplicità e se piantato ora ci garantirà una fioritura fino ad ottobre.

Altra varietà da piantare a luglio, è l’Iris barbato con i suoi colori tipici dal blu-viola al giallo. Se lo mettiamo a dimora in giardino, l’Iris non necessita di acqua se non nei periodi più siccitosi. Meno conosciuta ma dallo straordinario effetto scenico, la Stembergia, è un fiore che si può piantare anche a luglio. Produce piccoli fiori simili allo zafferano ma di colore giallo. Si tratta di una piantina molto bassa di circa 20 centimetri. Ama il terreno ben drenato e le posizioni soleggiate. Si coltiva sia in vaso che in terra direttamente nel giardino. Necessita di almeno 4 ore in pieno sole.

Colchicum e Fiordaliso

Il Colchicum è un fiore anch’esso simile al croco. Viene anche chiamato “finto zafferano” per il colore violaceo oppure “settembrino” perché fiorisce per tutto l’autunno. Bisogna prestare attenzione però perché si tratta di un fiore velenoso. Questo bulbo teme la canicola quindi meglio collocarlo in zone d’ombra e ricoprirlo con gusci di noce o corteccia a scaglie. Si può coltivare sia in vaso che in terra in giardino. Rimanendo nelle tonalità del viola/blu possiamo seminare anche il fiordaliso. Questo fiore si trovava nei campi fino a qualche anno fa ma ora è sempre più difficile incontrarlo. Necessita di sole e la terra non deve essere bagnata troppo per evitare i ristagni idrici.

Cosa piantare nell’orto a luglio?

Anche i lavori dell’orto sono in pieno fermento nel mese di luglio. Probabilmente nel tuo orto avrai un po’ di posto libero se hai già raccolto le patate o i cetrioli. Si può, ad esempio, procedere piantando un nuovo lotto di cetrioli oppure la cipolla bianca, ottime per preparare insalate estive rinfrescanti. Non dimentichiamo le zucchine che potranno ancora essere seminate per il prossimo mese così come le carote che poi raccoglieremo a settembre. A luglio possiamo seminare ancora rucola e prezzemolo. Inoltre se piantiamo ora porri, finocchi, cavoli e radicchio, in autunno avremo una dispensa ricca di ortaggi coltivati nel nostro orto.

Alcuni consigli per queste semine tardive

Il terreno deve essere protetto soprattutto per mitigare la temperatura dell’apparato radicale quindi occorrerà pacciamare ossia coprire il terreno. Come pacciame possiamo usare l’erba tagliata ma si decomporrà velocemente e non garantisce l’assenza di erbe infestanti. Meglio optare per la corteccia acquistata in sacchi nei garden center. In questo modo non vi sarà presenza di semi o germogli di erbe infestanti o specie aliene.

Ecco dunque cosa piantare a luglio in giardino, in vaso e nell’orto per fioriture estive e raccolti autunnali.