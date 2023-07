Coltivi i cetrioli nell’orto? Un cucchiaio di questo composto nel terreno raddoppierà il raccolto e avrai frutti enormi

I cetrioli sono uno degli ortaggi più gustosi dell’estate. Molti li coltivano nel proprio orto. Se anche tu coltivi cetrioli per realizzare fresche insalatone colorate, leggi questo articolo. Stiamo per svelarti un semplicissimo trucco per raddoppiare il tuo raccolto!

Avere un orto è un bel passatempo da svolgere all’aria aperta. Non per forza è necessario avere un grande giardino. Si possono installare piccoli orti anche su terrazzo e balcone. Per orto e giardinaggio, l’estate è la stagione che sicuramente regala grandissime soddisfazioni. I prodotti che madre natura ci regala in questo particolare periodo dell’anno sono davvero tanti.

Per quanto riguarda i prodotti dell’orto, oltre ad una ricca varietà, si tratta anche dei prodotti più golosi. In genere, chi ha un orto, in estate si dedica a pomodori, zucchine, pomodori, melanzane e cetrioli. Tutte verdure colorate, perfette da cucinare in tanti modi gustosi.

Proprietà dei cetrioli e idee per consumarli

I cetrioli fanno parte della famiglia delle Cucurbitaceae, la stessa di angurie e meloni. Freschi e ricchi di acqua, sono molto apprezzati nelle insalatone estive. Semplicemente divino l’abbinamento con pomodori e peperoni crudi, il tutto condito con olio, sale ed aceto. Tra l’altro, sono un ottimo alleato per chi deve ancora raggiungere il peso forma, in vista dell’ormai imminentissima prova costume. Basti dire che 100 grammi di cetrioli contengono appena 14 calorie. Inoltre, come già detto, 100 grammi di prodotto contengono 95,23 grammi di acqua.

Oltre che nelle insalate, i cetrioli sono uno degli ingredienti fondamentali per preparare la salsa tzatziki. Una crema greca a base di yogurt, aglio e, appunto, cetrioli. Ideale per accompagnare carne e pesce alla griglia, ed anche come antipasto, ad esempio spalmata su croccanti crostini di pane.

Coltivi i cetrioli nell’orto? Prova a mettere nel terreno un cucchiaio di questo magico composto

Se hai già l’acquolina in bocca per i suggerimenti culinari che ti abbiamo dato, ti sarà utile conoscere un semplicissimo trucchetto per raddoppiare il raccolto e raccogliere cetrioli belli grandi. Il segreto per avere un raccolto abbondantissimo è davvero molto semplice da mettere in pratica. Avrai bisogno di pochi ingredienti che, con grande probabilità, troverai nella dispensa della tua cucina.

Prendi un contenitore e versaci dentro 1 litro di acqua. Aggiungi quindi 2 cucchiai di zucchero e 3 cucchiai di farina d’avena. Mescola per bene fino a ottenere un composto omogeneo. Travasa quindi la soluzione nel frullatore e aziona l’elettrodomestico per una decina di minuti circa. Attendi quindi 3 ore e poi passa il tutto con un colino in modo da eliminare eventuali grumi. Diluisci il composto aggiungendo un altro litro di acqua. Ed ecco pronto il composto “magico”! Coltivi i cetrioli nell’orto? Mettine un cucchiaio nel terreno una volta ogni due settimane e vedrai che risultati.