Gli italiani sono appassionati all’oroscopo e lo leggono quasi quotidianamente. Magari dicendo di non crederci, ma, poi, andando lo stesso a sbirciare la previsione del proprio segno. Male non fa e, al massimo, ci azzecca pure. Certo, come ogni cosa, va presa per le pinze. Farsi condizionare la vita da una generica previsione è un errore. Ci sono motivi validi per non credere all’oroscopo, così come altri altrettanto credibili per sostenere l’esatto contrario.

Attenzione a leggere le previsioni con giudizio per non fare di tutta l’erba un fascio

I più lo vivono come un gioco. Sapendo che, tante volte, anche l’ascendente finisce per influenzare una previsione. Certo, dire che il Leone vincerà al Gratta e Vinci non è del tutto vero. Ci sarà qualcuno del Leone che, magari, sarà fortunato, ma non tutti quelli che compreranno la lotteria istantanea vinceranno di sicuro. Insomma, bisogna imparare a ponderare. Anche affermare che arriveranno le corna per un determinato segno non significa che sarà così in automatico per tutti i nati sotto quel segno. È solo una indicazione di massima, che potrebbe valere di più per chi fa parte di un determinato segno, rispetto ad altri.

Però, è indubbio che su molte cose l’oroscopo ci azzecchi. Fosse anche solo per definire le caratteristiche di certi segni. Su questo, bene o male, molte persone si ritrovano. Ed è divertente scoprire quali siano i segni più simpatici, appassionati, sinceri e bugiardi dello zodiaco. A partire dai poveri nati dello Scorpione, segno che è al primo posto in tante classifiche. Ma non perché è il segno zodiacale più buono dello zodiaco. I nati dello Scorpione, piuttosto, sono considerati i più cattivi dello zodiaco, ma anche i più passionali. O i più potenti, ma anche i più traditori tra i dodici segni. Insomma, chi sta con uno Scorpione sa che potrebbe essere una favola o un incubo, almeno sulla carta.

È il segno zodiacale più buono dello zodiaco a differenza del cattivo Scorpione

Così come il Toro, al quale non dovremmo mai fare un torto perché, tra tutti i segni, è quello più vendicativo. Insomma, aspettiamoci una vendetta, tremenda vendetta, se dovessimo fare qualcosa di inappropriato nei suoi confronti. E, allora, di chi possiamo fidarci? Qual è il segno più buono secondo le stelle? Quello che ognuno vorrebbe come suo amico, perché di indole pacata e buona? Se dovessimo collocarli sopra un ipotetico podio, al terzo posto, tra i più buoni, dovrebbe salire la Bilancia. Si solito, chi è nato sotto questo segno mostra una grande predisposizione e attenzione verso il prossimo.

Secondo posto, invece, per la Vergine, medaglia d’argento di bontà. Chi ha una Vergine per amico o amica sa che troverà sempre una persona leale e disponibile. Capace di mollare tutto pur di correre in soccorso di chi si trova in difficoltà. E, al primo posto vince la medaglia per il segno più buono dello zodiaco l’Acquario. Ha una calma invidiabile e niente lo scuote. Anche davanti a certe ingiustizie e torti, difficilmente perde le staffe. Insomma, il partner ideale, sia in amore, sia come amico.

