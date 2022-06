Molti italiani consultano l’oroscopo quotidianamente. Fosse solo per curiosità, diamo uno sguardo a quello che le stelle prevedono per il nostro segno. La speranza è sempre quella di ricevere belle notizie. Addirittura, possiamo scegliere il gatto perfetto per noi in base al suo segno zodiacale. Ogni segno ha le sue caratteristiche. Ovviamente, ci possono essere persone nate, ad esempio, nel Toro, con carattere differente, ma questo dipende dal giorno e dall’ora di nascita, oltre che dall’ascendente. Di massima, però, è difficile che siano completamente all’opposto. Sicuramente saranno presenti, in molti, alcuni tratti tipici e comuni di un determinato segno.

Lo Scorpione, nel bene e nel male, è uno dei grandi protagonisti

Può essere curioso, però, scoprire quali siano, nei vari sentimenti, i segni più identificabili con quella determinata caratteristica. In pratica, sono questi i segni zodiacali considerati più appassionati e simpatici ma con diversi lati oscuri.

Ad esempio, il segno zodiacale considerato più forte e carismatico è il Capricorno. Uno che raramente si perde d’animo davanti alle avversità.

E il più fragile? Tra i più vulnerabili, a causa delle sue caratteristiche, troviamo la Vergine. Per questo, quando abbiamo a che fare con una persona nata sotto questo segno, dovremo affrontarla in maniera più delicata.

Chi è il più bugiardo di tutti? Sembra che i Gemelli non abbiano rivali, in questo senso. Non lo fanno per far del male, ma è più forte di loro raccontare frottole. Subito dopo, su questo podio, si trovano Toro e Sagittario. Fortunato chi ha come partner lo Scorpione perché è considerato il segno più appassionato. Ma anche il Sagittario è tra i più bravi come seduttore.

Sono questi i segni zodiacali considerati più appassionati e simpatici ma ci sono anche quelli più bugiardi e traditori dell’oroscopo

Quello che bacia meglio, invece, è il Toro che ha un fascino che spinge le persone a volergli stare vicino. Il segno considerato peggiore in assoluto è lo Scorpione, perché può essere sì passionale, ma anche crudele e malvagio. Se gli fate uno sgarbo, cercherà in tutti i modi la vendetta. Non a caso, è anche il segno più geloso e quello più antipatico dello zodiaco.

Se consideriamo i segni che, tra di loro, hanno più alchimia, e si attraggono di più, Acquario e Cancro sono il mix vincente di coppia. Bene anche Cancro e Bilancia, così come Ariete e Toro. E se Ariete e Gemelli sono i più arroganti, lo stesso Ariete col Leone sono considerati i segni più irascibili.

Brutta posizione per la Vergine che è il segno più “odiato”, mentre il Sagittario vince la palma di più simpatico tra i dodici. Scorpione e Acquario sono identificati come i più intelligenti per le loro caratteristiche e i Pesci i più geniali. Non sembrano esserci dubbi che sia il Cancro il segno più permaloso. Quanto ad Acquario e Leone, sono in assoluto quelli più amati. Infine, in tema di fascino, nessuno batte la Bilancia.

Approfondimento

Il Cancro deve calmarsi e il Sagittario avrà l’occasione per tradire il partner, Mercurio porterà guai a due segni e c’è chi finalmente incontrerà il grande amore