Finalmente possiamo partire per le vacanze e goderci la spiaggia dorata e il mare cristallino. Con le temperature di questi giorni non vedevamo l’ora di tuffarci in acqua e rinfrescarci. Dopo aver scelto con cura i costumi da mettere in valigia, tocca ai copricostumi. Impossibile pensare di farne a meno, non solo per scendere in spiaggia. Il copricostume può essere utile anche da indossare per un aperitivo sulla sabbia o una cena in riva al mare. Ma non possiamo certo indossare i soliti pantaloncini o il classico caftano in queste occasioni. Un vestitino sarebbe l’ideale, ma nella valigia non abbiamo tantissimo posto, e allora che fare? Ecco, chi l’avrebbe mai detto che potessimo trasformare un foulard grande in un capo alla moda?

No a pareo e pantaloncini, come copricostume raffinato mettiamo così il foulard

Per vestirsi bene non c’è bisogno di strafare. Anche pantaloni in lino e canotta più semplici possono essere raffinati se portati nel modo giusto. Questa è in fondo la filosofia dello stile francese o parigino molto in voga al momento. Anche in spiaggia possiamo mettere in pratica questa filosofia, senza utilizzare i maxi foulard come classico pareo. Ci sarà sicuramente capitato di vedere qualche donna elegante indossarlo in modo diverso dal solito. Un abito colorato e stiloso che però non è altro che un pezzo di stoffa sottile e decorato. Stupendo e raffinato, possiamo realizzarlo utilizzando un foulard con questo semplice tutorial.

I passaggi spiegati passo per passo

Procuriamoci un foulard, le dimensioni sono importantissime per ottenere un risultato spettacolare. Si può provare con quelli più corti pensati come pareo, ma meglio optare per quelli da 180 centimetri di lunghezza. Avremo un rettangolo o un quadrato, in base al modello.

Prendiamo i due angoli superiori, annodiamoli tra loro, ma lasciamo l’estremità della stoffa lunga circa 20 centimetri per lato. Questa striscia con un nodo centrale passiamola dietro il collo e annodiamola. Ora ci troveremo con il foulard legato al collo e tutto il resto penzolante davanti al corpo. Prendiamo i due angoli liberi e ripieghiamo il foulard a metà a formare la gonna. Ora portiamo le estremità dietro la schiena, all’altezza della vita e facciamo un nodo. La gonna avrà una leggera punta davanti, quindi spostiamola leggermente verso il lato. Facciamo qualche rifinitura, aggiustando le lunghezze, e poi stringiamo bene il nodo. Ecco un bellissimo vestitino che lascia la schiena scoperta fatto in pochi minuti.

Quindi, quest’anno diciamo no a pareo e pantaloncini, come copricostume basterà solo un maxi foulard. Se vogliamo davvero stupire tutti non servono caftani elaborati o gioielli esosi. Anche capi più semplici, se abbinati nel modo giusto, possono farci sembrare più eleganti e raffinate. Il trucco sta solo nell’azzeccare gli abbinamenti e indossarli sentendosi a proprio agio.

Lettura consigliata

Come vestirsi elegante con 5 capi che costano pochissimo ma che sembrano di lusso e faranno girare tutti