L’equinozio è vicino e comincia a sentirsi nell’aria il brio della natura che si risveglia. Questo periodo dell’anno oltre a deliziarci con il sole e con le fioriture degli alberi, comincia a fornirci molte verdure fresche e gustose da inserire nelle nostre preparazioni.

La lista è interminabile: gli asparagi, gli agretti, gli spinaci e i carciofi. E molto altro ancora. Per questo oggi proponiamo una ricetta deliziosa e ricca di fibre che racchiude in sé i sapori tipici di questi mesi. Ecco il risotto primaverile perfetto per iniziare la bella stagione con il piede giusto.

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per circa due persone:

200 grammi di riso Carnaroli;

100 grammi di piselli;

Parmigiano Reggiano, quanto basta;

burro, quanto basta;

una cipolla bianca di medie dimensioni;

olio, quanto basta;

100 grammi di pomodori;

un dado da cucina per il brodo vegetale.

Il procedimento in dettaglio

Prendere un tagliere pulito e affettare finemente la cipolla dopo averla lavata e privata delle parti di scarto. Fare lo stesso con i pomodori.

Prendere una pentola e ungerla con un filo di olio. Mettere a rosolare i due ortaggi a fiamma bassa. Inserire la quantità indicata di piselli. Si possono scegliere sia quelli freschi che quelli congelati. Consigliamo i secondi per una questione puramente pratica.

Mescolare con un cucchiaio e fare insaporire.

Nel mentre mettere un’altra pentola e riempirla d’acqua calda. Inserire il dado vegetale.

Mettere il riso nella padella. Coprirlo del tutto con un paio di mestolate di brodo e farlo asciugare. Continuare a fare così fino a che non risulta del tutto cotto. Generalmente sono necessari quindici minuti, ma è meglio assaggiare per determinare se lo si preferisce al dente o morbido.

Una volta pronto, mantecarlo con burro e parmigiano.

Oggi abbiamo avuto modo di scoprire la preparazione per portare in tavola il risotto primaverile perfetto per iniziare la bella stagione con il piede giusto. Se si è interessati ad altre ricette, soprattutto per quanto riguarda i primi piatti, consigliamo di consultare il seguente articolo: “Un risotto di stagione cremosissimo che delizierà i palati di tutta la famiglia”.