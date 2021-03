Antiestetiche e antipatiche. Ecco come potremmo definire le rughe del collo. Un’autentica minaccia per la nostra bellezza. Quelle che, con le colleghe delle mani, sono in grado di smascherare la nostra età. E, allora, via le rughe dal collo con questo alimento comune: l’uovo. Vedremo come fare e perché le righe si accaniscono in modo particolare su questa parte del nostro corpo.

Come si formano le rughe

L’inquinamento, purtroppo, è uno degli elementi in grado di scatenare la produzione delle rughe. Assieme a: età, mancata cura della pelle, dieta squilibrata, movimenti e rituali quotidiani. Come le famose rughe del sorriso, o della fronte, se siamo abituati a corrugarla. Così facendo la nostra pelle si secca, si assottiglia e diventa meno elastica e meno robusta. Terreno fertile per il proliferarsi delle rughe. Come vediamo, le rughe si nutrono anche delle nostre disattenzioni e delle cattive abitudini.

Ecco il nostro sistema

Questo metodo antico, che viene dalle fattorie, è però ancora usato in alcune beauty farm che ricercano nel biologico le proprie cure. Via le rughe dal collo con questo alimento comune, e con questa preparazione:

prendiamo una scodella e sbattiamo il solo albume del nostro uovo;

applichiamolo delicatamente sulla pelle del collo;

facciamo agire per una ventina di minuti;

risciacquiamo con acqua semplice.

Potremo fare questo trattamento anche un paio di volte alla settimana.

La ricchezza dell’olio di avocado

Il rimedio dell’uovo porta con sé le proteine tipiche di questo alimento. Proteine fondamentali per rigenerare le cellule della pelle. Ma, anche l’olio di avocado può fare al caso nostro. Questo frutto tropicale, ricchissimo di vitamine e minerali. Nutrienti basilari per combattere la vecchiaia e tutti i suoi alleati: rughe e radicali liberi. Ecco allora che, con un paio di cucchiaini di questo olio, imbevuto nei dischetti di cotone, o, nei batuffoli, lo applicheremo sul collo. Massaggiamo per un paio di minuti e lasciamo agire per una ventina. Al termine del trattamento, andiamo a risciacquare con semplice acqua tiepida.

