Quante volte si ricevono chiamate o messaggi dagli operatori telefonici che vogliono offrire l’offerta del mese super vincente? E quante volte si ricevono le chiamate anche da vecchi operatori? Ecco finalmente spiegato come dire basta alla pubblicità degli operatori telefonici.

Nessun trucco strano

Per evitare che gli operatori ci bombardino di pubblicità non gradite in realtà il procedimento è molto facile. E ve ne sono due: uno per chi è già cliente e uno per chi non lo è. Non si tratta né di inserire il numero in una black list né di essere iscritti al Registro delle opposizioni. Allora ecco finalmente spiegato come dire basta alla pubblicità degli operatori telefonici.

Il mio operatore mi continua a chiamare

Per telefonare, avere internet sul telefono e mandare messaggi il nostro telefono deve avere una SIM di un operatore X, che può essere TIM, Vodafone, Wind3 o altri. Spesso pur essendo già clienti, questi ci contattano per offrire nuove offerte, a detta loro più vantaggiose. Il metodo per evitare queste telefonate è molto semplice, basta andare nella sezione privacy del sito e cliccare “no” su tutte le voci.

Ad esempio se si è clienti Vodafone, e non si desidera ricevere offerte da questo operatore telefonico, basta andare sull’app sul telefono, cliccare la voce “menù”, poi “consensi privacy” e controllare quali consensi sono stati dati. Se ci sono dei consensi che non ci sembrano esseri adatti basta cliccare sul “no”.

Altri operatori mi cercano

Se invece non si è clienti di quell’operatore, e magari lo si era stati in passato, il procedimento è leggermente più lungo. Poniamo il caso che da Tim si passa a Vodafone, il gestore precedente avrà comunque nel loro database i nostri dati e cercherà di riconquistarci con delle super offerte. Per evitare che questo accada basta mandare una e-mail.

Per Tim la e-mail da mandare è a richiestaprivacy@telecomitalia.it, dove sarà necessario allegare un documento e scrivere nel corpo della e-mail il numero di telefono e il codice fiscale. Per Wind3 invece la e-mail è servizioclienti59@pec.windtre.it. La e-mail di Vodafone invece è info.privacy@mail.vodafone.it. Ed ecco finalmente spiegato come dire basta alla pubblicità degli operatori telefonici.

