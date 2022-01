In molti di noi amano preparare il risotto come primo piatto alternativo alla pasta. Questa ricetta tradizionale è molto nutriente e semplice da preparare, se conosciamo i giusti passaggi da seguire.

La difficoltà più grande sta nell’ottenere la giusta cremosità e la giusta cottura, né troppo dura e né troppo molle. Oggi vedremo un piccolo trucchetto che ci permette di risolvere la situazione quando il riso si presenta troppo secco, senza dover aggiungere burro e Parmigiano.

In questo modo avremo un piatto leggero e digeribile ma con tutta la morbidezza necessaria. Dunque, con questa chicca di cucina il risotto non sarà stato mai così cremoso, scopriamo di cosa si tratta.

I passaggi fondamentali per un piatto gourmet

Prima di svelare il trucco, vediamo tutti i passi fondamentali da fare per portare a tavola il nostro risotto.

Innanzitutto, è fondamentale scegliere dei risi ricchi di amido come il carnaroli o l’arborio.

A differenza delle altre preparazioni, poi, non dovremo assolutamente lavare il riso per evitare di disciogliere l’amido.

Prima di iniziare la preparazione dovremo tostare il risotto e poi farlo cuocere a fuoco medio in modo da mantenere la giusta croccantezza.

Un’altra fase alquanto delicata è quella della mantecatura, che va fatta nel momento giusto e con le giuste quantità di burro.

Per un risultato ottimale e se vorremo seguire la ricetta originale, non dovremo aggiungere altri grassi, né olio né Parmigiano. Se, però, per qualche motivo il risotto non si presenta cremoso, possiamo correre ai ripari con una soluzione d’emergenza.

Il risotto non sarà mai stato così cremoso grazie a questo semplice trucco

Possiamo preparare dei piccoli cubetti di amido di riso fatti in casa seguendo questo procedimento. Mettiamo a bollire del riso da risotto in acqua bollente salata. Una volta che il riso sarà cotto lo frulleremo assieme all’acqua di cottura in modo da ottenere una poltiglia uniforme.

Ora dovremo mettere il nostro composto in una formina per il ghiaccio che poi metteremo in freezer. In questo modo avremo creato un dado di amido perfetto per migliorare alcune preparazioni a base di riso.

Ogni volta che vorremo dare una migliorata alla nostra ricetta, potremo prendere un cubetto e farlo sciogliere direttamente in pentola.

Dopo poche mescolate vedremo subito il risotto assumere una consistenza più morbida e cremosa che non si attaccherà e non perderà la cottura. Il risotto sarà cremosissimo e leggerissimo proprio perché non abbiamo aggiunto né oli né grassi. Per un risotto degno dei migliori chef, dunque, basta usare questo semplice segreto.

Approfondimento

