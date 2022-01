Se non è il brillantante allora la patina bianca sui bicchieri potrebbe dipendere da questa parte trascurata della lavastoviglie

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestici più utili in assoluto. Un aiuto indispensabile che svolge il lavoro al posto nostro, facendoci risparmiare del tempo prezioso e anche dei soldi in bolletta.

Naturalmente, come tutti gli altri elettrodomestici anche la lavastoviglie ha bisogno di pulizia, cure e manutenzione ricorrenti. Queste operazioni sono necessarie per fare in modo che la macchina svolga perfettamente il suo lavoro e duri il più a lungo possibile.

Prendersi cura della lavastoviglie è fondamentale per avere sempre piatti, bicchieri e pentole perfettamente puliti. Infatti, periodicamente è necessario rimuovere il filtro e lavarlo sotto l’acqua corrente. Oppure immergerlo in una soluzione di acqua e aceto.

È necessario controllare che vi sia il sale sempre nella giusta quantità, per evitare la formazione del calcare. Non dimentichiamo la guarnizione, che potrebbe nascondere germi e muffe. Infatti possiamo pulirla con acqua calda e aceto.

Il risultato non è sempre quello desiderato

Quindi, la manutenzione della lavastoviglie è fondamentale per evitare guasti improvvisi. Ma, nonostante una corretta pulizia, spesso ci accorgiamo che dopo il lavaggio, il risultato finale non è sempre quello desiderato. Ad esempio, non è raro trovare piatti e bicchieri ricoperti da una strana patina bianca.

Naturalmente, controlliamo subito la spia del display che riguarda il brillantante. Una sostanza che permette di rendere più luminose e pulite le stoviglie.

Ma se non è il brillantante allora la patina opaca da cosa potrebbe dipendere? Ogni lavastoviglie possiede un elemento chiamato addolcitore. Serve a contrastare la durezza dell’acqua e a neutralizzare l’azione del calcare. Questa sostanza potrebbe accumularsi, rovinare il nostro elettrodomestico e rendere le stoviglie macchiate e opache.

Quindi è necessario che il sale sia presente all’interno dell’impianto addolcitore, per fare in modo che l’elettrodomestico lavori sempre alla massima efficienza.

Per questo motivo è necessario, anche, provvedere ad una corretta pulizia della macchina. Infatti, possiamo utilizzare l’aceto per rimuovere il calcare e programmare un lavaggio a vuoto per eliminare i cattivi odori e il grasso lasciato dalle stoviglie sporche.

Se non è il brillantante allora la patina bianca sui bicchieri potrebbe dipendere da questa parte trascurata della lavastoviglie

Ma se abbiamo controllato l’impianto addolcitore e la spia del brillantante, perché i nostri bicchieri sono ancora macchiati e opachi?

Se la patina bianca si rimuove facilmente solo strofinando con il dito sul bicchiere, allora potremmo essere in presenza di qualche residuo di sale. Controlliamo che il coperchio, che chiude il contenitore del sale, sia posizionato nella maniera corretta. Oppure, che la sua guarnizione sia intatta e funzionante. In caso contrario, provvediamo a sostituire questa parte della lavastoviglie.

